Milot Rashica'nın Sakatlığı: Uyluk Adalesinde Gerilme ve Ödem Tespit Edildi

Rashica'dan Kötü Haber

Beşiktaş Kulübü, Kosova Milli Takımı'nda mücadele eden oyuncusu Milot Rashica'nın sağlığında önemli bir sorun yaşandığını duyurdu. Yapılan incelemelerde, Rashica'nın uyluk üst iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi.

Maçta Yaşanan Sorun

Kulüpten yayımlanan resmi açıklamaya göre, Rashica'nın, UEFA Uluslar Ligi'nde Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile oynanan karşılaşmanın ardından hissettiği ağrılar sebebiyle oyuna devam edemediği belirtildi. Bu durum, oyuncunun hemen tedavi sürecine girmesine neden oldu.

Tedavi Süreci Başladı

28 yaşındaki kanat oyuncusunun çekilen MR sonucunda belirlenen rahatsızlık, iyileşme sürecinin başlangıcı olarak kaydedildi. Rashica'nın sahalara dönüşüyle ilgili ilerleyen günlerde yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.