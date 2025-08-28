DOLAR
Mimar Sinan Spor Kompleksi'nin Temeli Fatih'te Atıldı

Mimar Sinan Spor Kompleksi'nin temel atma töreni Fatih'te yapıldı. Bakan Osman Aşkın Bak ve yetkililer proje ve gençlik yatırımlarının önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 12:35
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 12:45
Mimar Sinan Spor Kompleksi'nin Temeli Fatih'te Atıldı

Mimar Sinan Spor Kompleksi'nin Temeli Atıldı

Tören ve katılımcılar

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile protokol üyelerinin katılımıyla Mimar Sinan Spor Kompleksi'nin temel atma töreni Fatih'te gerçekleştirildi. Tören, Mimar Sinan Stadı'nda yapıldı.

Törene Bakan Bak'ın yanı sıra İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçaslan, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay katıldı.

Bakan Osman Aşkın Bak'ın açıklamaları

Törende konuşan Bakan Bak, katılımcılara teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı: "Temel atma törenümüze hoş geldiniz. Sizleri çok seviyoruz, çok coşkulu bir ortam var. Bunun için teşekkür ederiz. Fatih'te yapılan eserler ortada. Sporun içinden gelen, Fatih'i karış karış bilen Cumhurbaşkanımızın Fatih'e verdiği destek çok önemli. Fatih ayağa kalkarsa İstanbul ayağa kalkar. Fatih'in güzel insanları her şeyin en iyisini hak ediyor."

Bakan Bak, alan sıkıntısı olan Fatih için doğru yönetimin önemine değinerek projenin kapsamını anlattı: "Spor kompleksimiz, kütüphaneden kapalı yüzme salonuna, pilates merkezine kadar pek çok etkinliğin yapılacağı bir salon. Bakanlık olarak 'Lütfen çocuklarınızı tesislerimize getirin.' diyoruz. Bizim görevimiz çocukları sahalara, kütüphanelere, gençlik merkezlerine getirmek. Çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmamız lazım. Sporun birleştirici gücünü kullanmamız lazım. Fatih, sporun her şeyini zerresine kadar hak ediyor. Cumhurbaşkanımız, 'Mahallelerde bulduğunuz her yere halı sahalar, basketbol sahaları yapın.' diyor. Belediyemiz önemli işler yapıyor, bu eserlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın, Türk sporuna yaptığı tesisler çok önemli. Heyecanınız, enerjiniz için teşekkür ediyoruz. Hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan'ın değerlendirmesi

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, temelin atılmasının gençlik ve spor yatırımlarına katkısına vurgu yaparak şunları söyledi: "Bugün temellerini attığımız tesisle birlikte inşallah Fatih'imizde spor yatırımlarımıza bir yenisini daha ekleyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da sıklıkla dile getirdiği gibi, kendini bilen, tarihini bilen, medeniyetini bilen, inançlı, ahlaklı, erdemli gençler yetiştirmeden ülkemizin, milletimizin geleceğine güvenle bakamayız. Türkiye Yüzyılı hedefimizi gerçekleştirmek istiyorsak gençlerimizin ihtiyaçlarını, talep ve beklentilerini her şeyin önüne koyacağız."

Turan, projenin sadece fiziksel bir yapı olmadığını, aynı zamanda bir nesil yatırımı olduğunu belirterek ekledi: "Burada bir ekonomik değeri olan, modern fonksiyonlara sahip bir spor tesisini inşa ediyor olmak elbette önemli. Ancak bizim açımızdan daha değerli bir husus var. Biz sadece bir bina, bir tesis dikmiyoruz, burada bir nesil yatırımı yaptığımızın altını özellikle çizmek istiyorum. Çocuklarımıza, gençlerimize, ailelerimize hitap eden bir projeyi gerçekleştirmek, ortaya bir eser koymak, sadece fiziki ve ekonomik bir yatırım demek değildir. Bizim açımızdan bu, aynı zamanda toplumun geleceğini şekillendiren fevkalade kritik bir misyondur. Gençler, milletimizin en değerli varlığıdır. Spor yatırımlarımızda en büyük destekçimiz olan Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a, Sayın Valimize, Kaymakamımıza, Gençlik ve Spor İl ve İlçe Müdürlerimize şükranlarımı sunuyorum. Tesisimizin, Fatih'imize, memleketimize, Türk sporuna hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."

Tesisin özellikleri

Bin 515 metrekarelik alan üzerine inşa edilecek tesisin içinde yüzme havuzu, spor sahası, kitap kafe, stüdyo, pilates salonları ve ofis alanları yer alacak. Proje, Fatih'e yeni bir spor ve kültür merkezi kazandırmayı hedefliyor.

