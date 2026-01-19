OMÜ Kick Boks'ta Türkiye kürsüsünde: Yasin Muhittin Can altın, Zeynep Akbay bronz

OMÜ Kick Boks Takımı, ÜniLig Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda 1 altın ve 1 bronz madalya kazanarak Samsun'a gurur yaşattı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 15:06
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 15:06
OMÜ Kick Boks'ta Türkiye kürsüsünde: Yasin Muhittin Can altın, Zeynep Akbay bronz

OMÜ Kick Boks'ta Türkiye kürsüsünde: Yasin Muhittin Can altın, Zeynep Akbay bronz

ÜniLig Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda OMÜ'den iki madalya

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kick Boks Takımı, ÜniLig Türkiye Kick Boks Şampiyonasında elde ettiği 1 altın ve 1 bronz madalya ile Samsun'a gurur yaşattı.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ev sahipliğinde ve MAKÜ Spor Tesislerinde düzenlenen organizasyona Türkiye genelinden 92 üniversite katıldı. Yaklaşık 700 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada OMÜ sporcuları öne çıktı.

57 kilogram kategorisinde yarışan Yasin Muhittin Can, tüm rakiplerini geride bırakarak altın madalyayı kazanıp OMÜ'ye Türkiye şampiyonluğu getirdi. +70 kilogram kategorisinde tatamiye çıkan Zeynep Akbay ise bronz madalya ile Türkiye üçüncüsü oldu.

Her iki sporcu da elde ettikleri derecelerle Avrupa Kick Boks Şampiyonasında Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

OMÜ Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Spor Şube Müdürü İhsan Güler, şampiyonanın ardından şu ifadeleri kullandı: "Böylesine önemli bir organizasyonda OMÜ olarak yer almanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2 madalya ile şampiyonayı tamamlamak bizler için büyük bir gurur. Üniversitemiz, spor branşlarında her zaman iddialı ve sporcu öğrencilerine desteğini sürdürüyor. Bu süreçte rektörlüğümüzün desteğini her zaman yanımızda hissettik"

Güler, desteklerinden dolayı Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın, Genel Sekreter Prof. Dr. Erhan Burak Pancar ve SKS Daire Başkanlığı'na teşekkür etti.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) KİCK BOKS TAKIMI, ÜNİLİG TÜRKİYE KİCK BOKS ŞAMPİYONASI’NDA...

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) KİCK BOKS TAKIMI, ÜNİLİG TÜRKİYE KİCK BOKS ŞAMPİYONASI’NDA KAZANDIĞI 1 ALTIN VE 1 BRONZ MADALYA İLE SAMSUN’A BÜYÜK GURUR YAŞATTI.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) KİCK BOKS TAKIMI, ÜNİLİG TÜRKİYE KİCK BOKS ŞAMPİYONASI’NDA...

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakaryalı Sporculardan İki Branşta Altın Madalya
2
Şahinbey Belediye Spor U17 Güreşte Grup Şampiyonu — Yozgat 14-16 Ocak 2026
3
Van'da Ara Tatilde Ücretsiz Spor Fırsatları
4
Erzurumspor 2-0 Amed: Serkan Özbalta - İyi bir galibiyet aldık
5
Turkcell Süper Kupa Sonrası Lemina, Jhon Duran ve Oosterwolde PFDK’ya Sevk Edildi
6
Kütahya’da Spor Altyapısına Büyük Destek: Spor Toto ile Yeni Tesisler
7
Mehmet Altıparmak: 'Devre Arasında Takviye Yapmamız Lazım' - Sivasspor Transfer Gündemi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları