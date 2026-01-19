OMÜ Kick Boks'ta Türkiye kürsüsünde: Yasin Muhittin Can altın, Zeynep Akbay bronz

ÜniLig Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda OMÜ'den iki madalya

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kick Boks Takımı, ÜniLig Türkiye Kick Boks Şampiyonasında elde ettiği 1 altın ve 1 bronz madalya ile Samsun'a gurur yaşattı.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ev sahipliğinde ve MAKÜ Spor Tesislerinde düzenlenen organizasyona Türkiye genelinden 92 üniversite katıldı. Yaklaşık 700 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada OMÜ sporcuları öne çıktı.

57 kilogram kategorisinde yarışan Yasin Muhittin Can, tüm rakiplerini geride bırakarak altın madalyayı kazanıp OMÜ'ye Türkiye şampiyonluğu getirdi. +70 kilogram kategorisinde tatamiye çıkan Zeynep Akbay ise bronz madalya ile Türkiye üçüncüsü oldu.

Her iki sporcu da elde ettikleri derecelerle Avrupa Kick Boks Şampiyonasında Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

OMÜ Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Spor Şube Müdürü İhsan Güler, şampiyonanın ardından şu ifadeleri kullandı: "Böylesine önemli bir organizasyonda OMÜ olarak yer almanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2 madalya ile şampiyonayı tamamlamak bizler için büyük bir gurur. Üniversitemiz, spor branşlarında her zaman iddialı ve sporcu öğrencilerine desteğini sürdürüyor. Bu süreçte rektörlüğümüzün desteğini her zaman yanımızda hissettik"

Güler, desteklerinden dolayı Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın, Genel Sekreter Prof. Dr. Erhan Burak Pancar ve SKS Daire Başkanlığı'na teşekkür etti.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) KİCK BOKS TAKIMI, ÜNİLİG TÜRKİYE KİCK BOKS ŞAMPİYONASI’NDA KAZANDIĞI 1 ALTIN VE 1 BRONZ MADALYA İLE SAMSUN’A BÜYÜK GURUR YAŞATTI.