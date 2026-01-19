Sinop Boyabat’ta Yetenek Avı: Geleceğin Sporcuları Keşfediliyor

Program ve uygulamalar hız kesmeden devam ediyor

Sinop’un Boyabat ilçesinde, geleceğin sporcularını ortaya çıkarmaya yönelik çalışmalar yoğun tempoyla sürüyor.

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı kapsamında gerçekleştirilen uygulamalar, çocuklara dikkat, hız ve koordinasyon alanlarında yeteneklerini sergileme fırsatı sunuyor.

Uzman ekipler tarafından yapılan ölçüm ve testlerle çocukların fiziksel yeterlilikleri detaylı şekilde değerlendiriliyor. Elde edilen veriler doğrultusunda her bir çocuğun en yatkın olduğu spor branşına yönlendirilmesi amaçlanıyor.

Programın hedefi, çocukların erken yaşta sporla tanışmasını sağlayarak hem sağlıklı bireyler yetiştirmek hem de sportif başarı potansiyelini artırmak olarak açıkça belirtiliyor.

