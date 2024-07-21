Minik motosikletçi Batu "takipte"

İZMİR (AA) - SEDA NUR YILDIRIM - Motosiklet üzerinde henüz 5 yaşında 2 kupa ve bir madalya kazanan Atlas Pars Pehlivan, milli motosikletçi babası Batu Pehlivan'ın "izinde" gidiyor.

Uşak Süpermoto Pisti'nde 13-14 Temmuz’da düzenlenen Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nda 50 cc Junior kategorisinde yarışan Atlas Pars Pehlivan, farklı yaş gruplarından 11 rakibinin katıldığı mücadelede kazandığı üçüncülüklerle 2 kupa aldı.

Milli motosikletçi babası Batu Pehlivan'ın yakından ilgilendiği Atlas, henüz ilkokula başlamadan sporda elde ettiği başarılarla adından söz ettiriyor.

Ailenin İzmir'de işlettiği motosiklet servisinde AA muhabirine açıklamalarda bulunan baba Pehlivan, babasının da motosiklet sporuyla ilgilendiğini, 5 yaşından bu yana motosiklet kullandığını, 20 yıldır da bu sektörün içinde olduğunu belirtti.

Motosiklet tutkusunun ailede babadan oğula geçtiğini, Pars'ın bebekliğinden bu yana motosikletlere ilgi duyduğunu dile getiren Pehlivan, şöyle konuştu:

"Büyük yarış motorunun sesini duyduğu zaman çocukta bir heyecan, bir kıpırtı oluyordu. Çocuğun içindeki heyecanı fark ediyordum. 6 aylıkken yarış motoruna, ana kucağına bağlayarak önümde bindirdim. Elektrikli motosikletle yaklaşık 2,5 yaşında deneme çalışmaları yaptık. Sonra Pars'ın başarabileceğine inandık. Yaklaşık bir yıldır çalışmalarımız sürüyor. Meyvelerini toplamaya başladık."





- "Ağlaya ağlaya start aldı"

Batu Pehlivan, motosiklet sporunda çocuklarda fiziksel uygunluk kadar psikolojinin de önemli olduğuna dikkati çekti.



Yarışlarda bu konuda zorlu anlar yaşadıklarına değinen Pehlivan, şunları kaydetti:

"Pars, katıldığı 4 yarışta da üçüncü oldu, motosikletteki problemden dolayı. Son yarışta arkadan temas sonucu düşmesi onu biraz ürküttü. 'Yarışmayacağım' dedi ama Kenan Sofuoğlu, Pars ile konuştuktan sonra yarışmaya karar verdi. Ayağı motorun altında kaldığı için biraz ağladı. Ondan sonra ağlaya ağlaya start aldı. Lambalar söndüğünde start başladığında hala ağlıyordu."

Yaşına göre tehlikeli bir spor yapan Pars’a annesinin de desteğinin tam olduğunu dile getiren Pehlivan, "Düştüğü zamanlarda 'bıraktırsak mı acaba' dediği oldu. Ben de aynı şekilde düşündüm. Sonuçta evlat. Yani tabii kötü oluyor ama bir şeyler başardığı zaman da gurur duyuyorsunuz." diye konuştu.

Spora başladığından bu yana Pars’ın özgüveninin arttığını ve antrenmanlarda bazen motosiklete birlikte bindiklerini anlatan Pehlivan, "Yani bizim motosiklet camiasında öyle söyleniyor. Onu çekiyorum. Çizgileri çalıştırıyorum ona. Birlikte çalışıyoruz. Sonra da yarışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Pehlivan, Atlas Pars Pehlivan'ı uluslararası yarışmalara da hazırladıklarını, 9 yaşından itibaren katılım sağlanan bu yarışmalara hazırlık açısından spora küçük yaşta başladıkları için avantajlı olduklarını ifade etti.

Atlas Pars Pehlivan ise motosikleti sevdiğini ve büyüyünce polis olmak istediğini anlattı.