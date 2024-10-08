Minik Motosikletçi Zayn Sofuoğlu'nun Hedefi Dünya Şampiyonluğu

Minik Motosikletçi Zayn Sofuoğlu'nun Hedefi

Beş yaşındaki Zayn Sofuoğlu, motosiklet sporunda babası Kenan Sofuoğlu gibi dünya şampiyonu olmayı hayal ediyor. Katıldığı ilk yarışta Türkiye şampiyonu olarak büyük bir başarı elde eden Zayn, kariyerine hızlı bir başlangıç yaptı.

Türk Bayrağıyla Tur Atmak İstiyor

Zayn Sofuoğlu, yarış sonrası yaptığı açıklamada, "İnşallah dünya şampiyonu olduktan sonra Türk bayrağıyla tur atacağım" dedi. Motosiklet pistlerinde elde ettiği başarıları daha da büyütmek için çok çalıştığını vurguladı. "Ben de babam gibi dünya şampiyonu olacağım. Önümüzdeki hafta karting şampiyonasında da şampiyon olmayı umuyorum" şeklinde konuştu.

Kenan Sofuoğlu: "Yavaş Git" Demeye Başladım

Baba Kenan Sofuoğlu, Zayn'ın hırslı bir çocuk olduğunu ve zaman zaman onu dengelemeye çalıştığını söyledi. "Artık 'Yavaş git.' demeye başladım. Bazen biraz fazla zorluyor" diyen Sofuoğlu, oğlunun pistteki başarılarından gurur duyduğunu belirtti.

Heyecan ve Rekorlar

Kenan Sofuoğlu, Zayn'ı pistte izlerken duyduğu heyecanı paylaştı. Zayn'ın sürekli rekor kırmaya çalıştığını ve bunun kendisine baskı yaptığını ifade etti: "Kenardan izlemek daha zor. Yarışırken stres kalmıyor ama Zayn'ı izlerken stresim çoğalıyor."

Türkiye'de Motor Sporlarının Geleceği

Sofuoğlu, Zayn'ın başarısının Türkiye'deki diğer sporculara ilham vereceğini ve motosiklet sporlarının ilerlemesine katkı sağlayacağını düşündüğünü belirtti. "İnşallah bir gün Türkiye'yi Formula 1'de temsil edecek bir sporcumuz olacak" diyerek, Zayn'ın potansiyeline vurgu yaptı.

Katıldığı ilk şampiyonada Türkiye şampiyonu olan 5 yaşındaki motosiklet sporcusu Zayn Sofuoğlu, babası Kenan Sofuoğlu gibi dünya şampiyonu olmak istiyor. Zayn Sofuoğlu, babası Kenan Sofuoğlu ile birlikte AA muhabirine açıklama yaptı.

Katıldığı ilk şampiyonada Türkiye şampiyonu olan 5 yaşındaki motosiklet sporcusu Zayn Sofuoğlu, babası Kenan Sofuoğlu gibi dünya şampiyonu olmak istiyor. Zayn Sofuoğlu, babası Kenan Sofuoğlu ile birlikte AA muhabirine açıklama yaptı.

Katıldığı ilk şampiyonada Türkiye şampiyonu olan 5 yaşındaki motosiklet sporcusu Zayn Sofuoğlu, babası Kenan Sofuoğlu gibi dünya şampiyonu olmak istiyor. Zayn Sofuoğlu, babası Kenan Sofuoğlu ile birlikte AA muhabirine açıklama yaptı.

Katıldığı ilk şampiyonada Türkiye şampiyonu olan 5 yaşındaki motosiklet sporcusu Zayn Sofuoğlu, babası Kenan Sofuoğlu gibi dünya şampiyonu olmak istiyor. Zayn Sofuoğlu, babası Kenan Sofuoğlu ile birlikte AA muhabirine açıklama yaptı.

Katıldığı ilk şampiyonada Türkiye şampiyonu olan 5 yaşındaki motosiklet sporcusu Zayn Sofuoğlu, babası Kenan Sofuoğlu gibi dünya şampiyonu olmak istiyor. Zayn Sofuoğlu, babası Kenan Sofuoğlu ile birlikte AA muhabirine açıklama yaptı.

Katıldığı ilk şampiyonada Türkiye şampiyonu olan 5 yaşındaki motosiklet sporcusu Zayn Sofuoğlu, babası Kenan Sofuoğlu gibi dünya şampiyonu olmak istiyor. Zayn Sofuoğlu, babası Kenan Sofuoğlu ile birlikte AA muhabirine açıklama yaptı.

Katıldığı ilk şampiyonada Türkiye şampiyonu olan 5 yaşındaki motosiklet sporcusu Zayn Sofuoğlu, babası Kenan Sofuoğlu gibi dünya şampiyonu olmak istiyor. Zayn Sofuoğlu, babası Kenan Sofuoğlu ile birlikte AA muhabirine açıklama yaptı.

Katıldığı ilk şampiyonada Türkiye şampiyonu olan 5 yaşındaki motosiklet sporcusu Zayn Sofuoğlu, babası Kenan Sofuoğlu gibi dünya şampiyonu olmak istiyor. Zayn Sofuoğlu, babası Kenan Sofuoğlu ile birlikte AA muhabirine açıklama yaptı.

Katıldığı ilk şampiyonada Türkiye şampiyonu olan 5 yaşındaki motosiklet sporcusu Zayn Sofuoğlu, babası Kenan Sofuoğlu gibi dünya şampiyonu olmak istiyor. Zayn Sofuoğlu, babası Kenan Sofuoğlu ile birlikte AA muhabirine açıklama yaptı.

Katıldığı ilk şampiyonada Türkiye şampiyonu olan 5 yaşındaki motosiklet sporcusu Zayn Sofuoğlu, babası Kenan Sofuoğlu gibi dünya şampiyonu olmak istiyor. Zayn Sofuoğlu, babası Kenan Sofuoğlu ile birlikte AA muhabirine açıklama yaptı.

Katıldığı ilk şampiyonada Türkiye şampiyonu olan 5 yaşındaki motosiklet sporcusu Zayn Sofuoğlu, babası Kenan Sofuoğlu gibi dünya şampiyonu olmak istiyor. Zayn Sofuoğlu, babası Kenan Sofuoğlu ile birlikte AA muhabirine açıklama yaptı.

Katıldığı ilk şampiyonada Türkiye şampiyonu olan 5 yaşındaki motosiklet sporcusu Zayn Sofuoğlu, babası Kenan Sofuoğlu gibi dünya şampiyonu olmak istiyor. Zayn Sofuoğlu, babası Kenan Sofuoğlu ile birlikte AA muhabirine açıklama yaptı.