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Minikler ve Yıldızlar Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası Kütahya'da Başladı

Kütahya, 33 kentten 433 sporcunun katıldığı Minikler ve Yıldızlar Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor.

Yayın Tarihi: 19.07.2025 12:06
Güncelleme Tarihi: 19.07.2025 12:06
Minikler ve Yıldızlar Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası Kütahya'da Başladı

Minikler ve Yıldızlar Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası Kütahya'da Başladı

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından düzenlenen Minikler ve Yıldızlar Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası, Kütahya'da başladı. Şampiyonaya 33 kentten 433 sporcu katılıyor.

Şampiyonanın Önemi

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, organizasyonun açılışında yaptığı konuşmada, okçuluğun gelecek kuşaklara aktarılması adına şampiyonanın önemine dikkat çekti. Okçuluğun yalnızca bir spor branşı değil, aynı zamanda bir kültürel miras olduğunu vurgulayan Toksöz, şunları söyledi:

"Federasyon olarak okçuluğun gelecek kuşaklara aktarılması anlamında en çok üzerinde durduğumuz kategori minikler ve yıldızlardır. Pozitif ayrımcılık olarak nitelendireceğimiz bu kategorilerin yarışmalarını keyifle izliyorum. Miniklerimizin yarışmalardaki hırs ve hevesi bizlere daha fazla güç ve heyecan vererek çalışma azmimizi artırıyor. İllerde organizasyonlarımıza verilen desteği gördükçe Türk okçuluğu hak ettiği yerlere gelecektir."

Kütahya'nın Güzellikleriyle Buluşma

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili İbrahim İşçimen de geleneksel spor branşlarından olan okçuluğun Türkiye şampiyonasına ev sahipliği yapmaktan duyduğu mutluluğu belirtti. Sporcular, yarışmalarda geleneksel kıyafetler giyerken, şampiyona daha sonraki günlerde sona erecek.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından düzenlenen Minikler ve Yıldızlar...

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından düzenlenen Minikler ve Yıldızlar Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası, Kütahya'da başladı. Kütahya Okmeydanı Geleneksel Türk Okçuluğu Tesisleri'ndeki şampiyonaya 33 kentten 433 sporcu katılıyor.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından düzenlenen Minikler ve Yıldızlar...

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından düzenlenen Minikler ve Yıldızlar Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası, Kütahya'da başladı. Kütahya Okmeydanı Geleneksel Türk Okçuluğu Tesisleri'ndeki şampiyonaya 33 kentten 433 sporcu katılıyor.

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