Mirel Radoi: 'Galibiyeti hak ettik' — Universitatea Craiova, İstanbul Başakşehir'i 2-1 yendi

UEFA Konferans Ligi play-off turu | Başakşehir Fatih Terim Stadı

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İstanbul Başakşehir'i deplasmanda 2-1 mağlup eden Romanya ekibi Universitatea Craiova'nın teknik direktörü Mirel Radoi, turuncu-lacivertli takımın savunmadaki eksiklerini iyi değerlendirerek galibiyete uzandıklarını söyledi.

Rumen teknik adam, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. "Çok iyi hazırlandık ve onların planlarını bozduk. Topu onlara bıraktık ve sadece bizim seçtiğimiz bölgelerde daha çok topa sahip oldular. Stratejimiz buydu. Defansif bölgede sorunları olduğunu biliyorduk. Bire birleri iyi değerlendirdik ve sonuç aldık. Galibiyeti hak ettik."

Radoi, Başakşehir'in topa daha fazla sahip olmasına rağmen etkili pozisyon üretemediğine dikkat çekti ve rövanşa ilişkin uyarılarda bulundu: "Ortalarını kolay karşıladık. Rövanşta çok daha zor bir maç bizi bekliyor. Başakşehir'in kaybedecek bir şeyi kalmadı. Çok tehlikeli olabilirler. Hala kendimizi favori görmüyorum. Bu maçta onlar iyi oynamadı çünkü biz çok iyi oynadık."

Teknik direktörün vurguları savunmadaki bire bir zaafların iyi değerlendirildiği, stratejiye bağlı kalındığı ve rövanşta daha dikkatli olunması gerektiği yönündeydi.

