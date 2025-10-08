Mısır, 2026 FIFA Dünya Kupası Biletini Aldı

Mısır, Cibuti'yi 3-0 yenerek A Grubu'nda liderliği garantiledi ve 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

Yayın Tarihi: 08.10.2025 21:39
Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 21:39
A Grubu'nda erken vize: Cibuti karşısında net galibiyet

Mısır, Dünya Kupası Afrika Elemeleri A Grubu 9. haftasında deplasmanda Cibuti ile karşılaştı ve turnuva vizesini resmen kazandı.

Karşılaşmada gol perdesini İbrahim Adel 9. dakikada açtı. Ardından Muhammed Salah, 15. ve 85. dakikalarda kaydettiği gollerle skoru belirledi ve maç 3-0 sona erdi.

Bu sonuçla Mısır 23 puana yükseldi ve bitime bir hafta kala A Grubu liderliğini garantileyerek 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılma hakkı elde etti.

2026 FIFA Dünya Kupası, ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek.

