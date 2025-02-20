MKE Ankaragücü Ikon Menkul, Trabzonspor'u 95-85 Yenerek Önemli Bir Galibiyet Aldı

MKE Ankaragücü Ikon Menkul, Trabzonspor'u mağlup ederek Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'ndeki 15. galibiyetini elde etti.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 19:53
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 19:53
MKE Ankaragücü Ikon Menkul, Trabzonspor'u 95-85 Yenerek Önemli Bir Galibiyet Aldı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 20. hafta erteleme maçında MKE Ankaragücü Ikon Menkul, evinde Trabzonspor'u 95-85 mağlup etti.

Karşılaşma, TOBB ETÜ Spor Salonu'nda oynandı ve başkent ekibi, bu sonuçla birlikte 24. maçında 15. galibiyetini elde ederken, Trabzonspor ise 25. maçında altıncı kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Mücadelenin 3. çeyreği sırasında, Trabzonspor'dan İsmail Cem Ulusoy, ikinci teknik faul almasının ardından oyundan ihraç edildi. Ayrıca, müsabaka daha önce hem skorbord hem de şut süresini gösteren tabelalarda meydana gelen arızalar nedeniyle hakemler tarafından tatil edilmişti.

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