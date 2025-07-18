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MKE Ankaragücü, Mahmut Tekdemir ile Sözleşme Yeniledi

MKE Ankaragücü, tecrübeli futbolcu Mahmut Tekdemir ile 1 yıllık yeni sözleşmeye imza attı.

Yayın Tarihi: 18.07.2025 15:04
Güncelleme Tarihi: 18.07.2025 15:04
MKE Ankaragücü, Mahmut Tekdemir ile Sözleşme Yeniledi

MKE Ankaragücü, Mahmut Tekdemir ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Nesine 2. Lig ekiplerinden olan başkent temsilcisi, tecrübeli orta saha oyuncusunun takım için önemli bir değer olduğuna dikkat çekti.

Yapılan resmi açıklamada, "Türk futbolunun tecrübeli ve istikrarlı isimlerinden Mahmut Tekdemir ile 1 yıllık anlaşma sağlanmış, resmi imzalar atılmıştır. Saha içi liderliği ve örnek profesyonelliğiyle tanınan Mahmut Tekdemir'in, tecrübesiyle takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz," ifadeleri yer aldı.

37 yaşındaki Mahmut Tekdemir, geçen sezon Başakşehir'den MKE Ankaragücü'ne transfer olmuştu. Savunma ve orta sahada görev alan Tekdemir, MKE Ankaragücü forması altında 2024-25 sezonunda Trendyol 1. Lig'de 26 maça çıktı.

Nesine 2. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Mahmut Tekdemir (solda) ile 1 yıllık yeni sözleşme...

Nesine 2. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Mahmut Tekdemir (solda) ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Nesine 2. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Mahmut Tekdemir (solda) ile 1 yıllık yeni sözleşme...

Nesine 2. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Mahmut Tekdemir (solda) ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

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