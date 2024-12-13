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MKE Ankaragücü, Manisa FK'ya Yenildi: Kenan Koçak'ın Açıklamaları

MKE Ankaragücü, Manisa FK'ya 1-0 yenildi. Teknik direktör Kenan Koçak, gol fırsatlarını değerlendiremediklerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 23:13
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 23:13
MKE Ankaragücü, Manisa FK'ya Yenildi: Kenan Koçak'ın Açıklamaları

MKE Ankaragücü, Manisa FK'ya 1-0 Yenildi

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kenan Koçak, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Manisa FK'ya karşı alınan 1-0'lık mağlubiyetin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Kenan Koçak'ın Analizleri

Koçak, basın toplantısında yaptığı konuşmada, sayısız gol pozisyonuna girmelerine rağmen istedikleri sonuca ulaşamadıklarını belirtti. Takımda yaşanan sakatlık sorunlarına da dikkat çeken Koçak, "Sayısız gol fırsatlarını değerlendiremedik. Üzerine gol yedik, üzüntülüyüz. Bu yenilginin nedenleri var ama şu an bunları değiştirecek zaman değil. Her şey ortada, açık. Dadashov'u oyuna soktuk ama iki idmanla maça çıktı. Kadroya almak zorundaydık. Sakatlıklar oluyor. Elimizi kolumuz bağlanıyor. Sayı vermeksizin bu kadroya takviyenin gerektiği tartışılmaz bir konu." ifadelerini kullandı.

Koçak'tan İstifa Sorularına Yanıt

"İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Koçak, "Yok, ben takımı hazırlarım. Girdiğimiz gol fırsatlarını hazırlamak benim görevim. Ama topu içeri ben atamam. Daha lig çok uzun. Kağıt üzerinde kaliteli bir kadromuz var ama bunu sahaya dökmek lazım. İsimler performans gösteremez. Aktif olmaları lazım. İsimlere takılmayalım. Takımın durumu ortada, bunun nedenleri var. Yönetime zamanı geldiğinde raporu sunacağım, sonrasındaki takdir yönetimin." şeklinde konuştu.

Manisa FK Teknik Sorumlusu Osman Bilik'in Yorumları

Manisa FK Teknik Sorumlusu Osman Bilik, elde ettikleri galibiyetin önemine vurgu yaptı. Bilik, "Oyun planına sadık kalarak kazandık. Pozisyonlar verdik ama biz de pozisyonlara girdik. İkinci yarı daha fazla topa sahip olduk. Arkadaşlarımız 3 puanı almayı başardı. İnşallah Manisa FK çok daha iyi yerlere gelecektir." ifadelerini kullandı.

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