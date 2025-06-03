MKE Ankaragücü, Mustafa Kaplan ile Devam Kararı Aldı

MKE Ankaragücü, Teknik Direktör Mustafa Kaplan ile Yola Devam Ediyor

Gelecek sezon 2. Lig'de mücadele edecek olan MKE Ankaragücü, teknik direktör Mustafa Kaplan ile yeni bir sözleşme imzaladı. Başkent temsilcisi, bu kararla geleceğe dair güven tazelemiş oldu.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için camiamızın yakından tanıdığı, Ankaragücü ruhunu her daim sahaya yansıtan Sayın Mustafa Kaplan ile sözleşme imzalamıştır. Bu karar, yalnızca teknik bir tercih değil; aynı zamanda Ankaragücü'nün özüne, mücadelesine ve vefaya olan inancının bir göstergesidir," ifadeleri yer aldı.

Mustafa Kaplan, göreve geldikten sonra Trendyol 1. Lig'deki son 3 maçını kazanmasına rağmen takımını küme düşmekten kurtaramadı. Ancak kulüp yönetimi, deneyimli teknik adamla geleceğe dair umutlu adımlar atmayı amaçlıyor.

Gelecek sezon 2. Lig'de mücadele edecek MKE Ankaragücü Kulübü, teknik direktör Mustafa Kaplan (sağda) ile yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.

Gelecek sezon 2. Lig'de mücadele edecek MKE Ankaragücü Kulübü, teknik direktör Mustafa Kaplan (sağda) ile yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.