DOLAR
39,13 0,22%
EURO
44,59 0,76%
ALTIN
4.218,45 1%
BITCOIN
4.122.119,8 -0,57%

MKE Ankaragücü, Mustafa Kaplan ile Devam Kararı Aldı

MKE Ankaragücü, teknik direktör Mustafa Kaplan ile yeni sözleşme imzaladı ve gelecek sezon 2. Lig'de mücadele edecek.

Yayın Tarihi: 03.06.2025 13:20
Güncelleme Tarihi: 03.06.2025 13:20
MKE Ankaragücü, Mustafa Kaplan ile Devam Kararı Aldı

MKE Ankaragücü, Teknik Direktör Mustafa Kaplan ile Yola Devam Ediyor

Gelecek sezon 2. Lig'de mücadele edecek olan MKE Ankaragücü, teknik direktör Mustafa Kaplan ile yeni bir sözleşme imzaladı. Başkent temsilcisi, bu kararla geleceğe dair güven tazelemiş oldu.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için camiamızın yakından tanıdığı, Ankaragücü ruhunu her daim sahaya yansıtan Sayın Mustafa Kaplan ile sözleşme imzalamıştır. Bu karar, yalnızca teknik bir tercih değil; aynı zamanda Ankaragücü'nün özüne, mücadelesine ve vefaya olan inancının bir göstergesidir," ifadeleri yer aldı.

Mustafa Kaplan, göreve geldikten sonra Trendyol 1. Lig'deki son 3 maçını kazanmasına rağmen takımını küme düşmekten kurtaramadı. Ancak kulüp yönetimi, deneyimli teknik adamla geleceğe dair umutlu adımlar atmayı amaçlıyor.

Gelecek sezon 2. Lig'de mücadele edecek MKE Ankaragücü Kulübü, teknik direktör Mustafa Kaplan...

Gelecek sezon 2. Lig'de mücadele edecek MKE Ankaragücü Kulübü, teknik direktör Mustafa Kaplan (sağda) ile yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.

Gelecek sezon 2. Lig'de mücadele edecek MKE Ankaragücü Kulübü, teknik direktör Mustafa Kaplan...

Gelecek sezon 2. Lig'de mücadele edecek MKE Ankaragücü Kulübü, teknik direktör Mustafa Kaplan (sağda) ile yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.

İLGİLİ HABERLER

Halkbank'tan 85.000 TL Promosyon: Fatsa'daki Öğretmenleri Sevindirdi

Eski Tip Ehliyet Sahiplerine Uyarı: 15 TL'yi Unutursanız 7.438 TL Ceza!

Kurban Bayramı'nda Toplu Ulaşım Ücretsiz! Ulaştırma Bakanlığı'ndan Müjdeli Haber

Akaryakıt Alacaklara Bayram Müjdesi: İndirimler Yolda!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye 7'li Ragbi Milli Takımları 2025 Avrupa Trophy Serisi'nde
2
Iğdır FK'dan Kocaelispor'a Ayrıcalıklı Zafer: Çağdaş Çavuş'ın Play-Off Umudu
3
Mersin Spor, Anadolu Efes Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
4
Kayserispor, Bodrum FK Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
5
Ankara 19 Mayıs Yarı Maratonu ve Halk Koşusu Gerçekleşti
6
Milli Karateci Enes Özdemir Avrupa Şampiyonu Oldu!
7
Erkek Boks Milli Takımı, Kastamonu'da Turnuvalar için Hazırlandı

Kurban Bayramı'nda Mesai Ücretleri Uçuşa Geçiyor!

Kocaeli'de Damızlık Koç Desteği Projesi Başladı

Bursa'dan Çiftçilere Yüzde 100 Hibe Mazot Desteği Başladı

Akaryakıt Alacaklara Bayram Müjdesi: İndirimler Yolda!

Emeklilere ve Memurlara Bayram Müjdesi: Erken Maaş Ödeme Tarihleri Açıklandı!

Adana’da Kebabın Kalbinde Şok Skandal: At ve Eşek Eti Hakkında Endişeler Artıyor

Kepez'de Halk Market Projesi: Emeklilere ve Dar Gelirlilere Bayram Müjdesi

Halkbank'tan 85.000 TL Promosyon: Fatsa'daki Öğretmenleri Sevindirdi

Eski Tip Ehliyet Sahiplerine Uyarı: 15 TL'yi Unutursanız 7.438 TL Ceza!

Kurban Bayramı'nda Toplu Ulaşım Ücretsiz! Ulaştırma Bakanlığı'ndan Müjdeli Haber

Kırıkkale'de Orman Yangınlarına Karşı 5 Aylık Yasak İlan Edildi

Kayserililere 2 Haziran'da Yeni Toplu Taşıma Uygulaması: Gittiğin Kadar Öde