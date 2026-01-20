MKE Ankaragücü'nde yeni başkan İlhami Alparslan seçildi

MKE Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurulu'nda tek aday İlhami Alparslan başkan seçildi; yönetim ve denetim kurulları ibra edildi, tahmini bütçe kabul edildi.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 17:49
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 17:49
MKE Ankaragücü'nde yeni başkan İlhami Alparslan seçildi

MKE Ankaragücü'nde yeni başkan: İlhami Alparslan

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurulu'nda, tek aday olarak giren İlhami Alparslan başkan seçildi.

Genel Kurul Detayları

Başkent temsilcisi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurulda yeni başkanını belirledi. Toplantıda eski başkan Mehmet Yiğiner Divan Başkanlığı görevini üstlendi.

Yönetim ve denetim kurulu raporları oybirliğiyle ibra edildi ve tahmini bütçe kabul edildi. Tek listeyle seçime giren İlhami Alparslan ve ekibi, delegelerin açık oylaması ve oy çokluğu ile göreve getirildi.

TFF 2. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün olağanüstü genel kurulu bu sonuçla tamamlandı.

MAKİNE VE KİMYA ENDÜSTRİSİ (MKE) ANKARAGÜCÜ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULUNDA İLHAMİ ALPARSLAN TEK ADAY...

MAKİNE VE KİMYA ENDÜSTRİSİ (MKE) ANKARAGÜCÜ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULUNDA İLHAMİ ALPARSLAN TEK ADAY OLARAK GİRDİĞİ SEÇİMDE BAŞKAN SEÇİLDİ.

MAKİNE VE KİMYA ENDÜSTRİSİ (MKE) ANKARAGÜCÜ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULUNDA İLHAMİ ALPARSLAN TEK ADAY...

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaray - Atletico Madrid: RAMS Park'ta Şampiyonlar Ligi Randevusu
2
Bandırmaspor 4-1 Pendikspor | Trendyol 1. Lig 21. Hafta
3
Galatasaray, Gaziantep FK Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
4
Kayseri'de amatör maçlar kar yağışı nedeniyle ertelendi
5
Kayserispor 2025'te 11 Galibiyetle Tamamladı
6
Sakarya'da 2026 Spor Yatırımları İçin Protokol İmzalandı
7
Bursaspor, Yeni Mersin İdman Yurdu Maçına Odaklandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları