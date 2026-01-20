MKE Ankaragücü'nde yeni başkan İlhami Alparslan seçildi

MKE Ankaragücü'nde yeni başkan: İlhami Alparslan

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurulu'nda, tek aday olarak giren İlhami Alparslan başkan seçildi.

Genel Kurul Detayları

Başkent temsilcisi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurulda yeni başkanını belirledi. Toplantıda eski başkan Mehmet Yiğiner Divan Başkanlığı görevini üstlendi.

Yönetim ve denetim kurulu raporları oybirliğiyle ibra edildi ve tahmini bütçe kabul edildi. Tek listeyle seçime giren İlhami Alparslan ve ekibi, delegelerin açık oylaması ve oy çokluğu ile göreve getirildi.

TFF 2. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün olağanüstü genel kurulu bu sonuçla tamamlandı.

