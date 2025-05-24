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MKE Ankaragücü'nün Yeni Başkanı Gazi Ercüment Tekin Oldu

MKE Ankaragücü Spor Kulübü'nün olağanüstü genel kurulunda Gazi Ercüment Tekin başkanlığa seçildi.

Yayın Tarihi: 24.05.2025 17:58
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 17:58
MKE Ankaragücü'nün Yeni Başkanı Gazi Ercüment Tekin Oldu

MKE Ankaragücü'nde Yeni Dönem

MKE Ankaragücü Spor Kulübü'nün Olağanüstü Genel Kurulu'nda Gazi Ercüment Tekin başkanlığa seçildi. Genel kurul, Kuzey Ankara Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi ve bu süreçte Tekin, tek aday olarak katıldı.

Genel Kurulda Yaşananlar

Şerafettin Demir başkanlığındaki divan kurulu ile başlayan genel kurul çalışmaları, bilanço, gelir-gider hesapları ve yönetim raporlarının oylanmasıyla devam etti. Ancak, bu maddeler delegeler tarafından kabul edilmedi.

Başkanlık Seçimi ve Tekin'in Açıklamaları

Oylamanın ardından gerçekleştirilen seçimde, Gazi Ercüment Tekin 308 delegenin oyunu alarak başkan seçildi. Tekin, genel kurul sonrası yaptığı açıklamada, başkanlığa seçildiği için duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Tekin, MKE Ankaragücü taraftarının kulübüne sahip çıktığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "MKE Ankaragücü taraftarı kulübünü almıştır. Artık Ankaragücü bizimdir, hepimizindir. Hep beraber olalım. Bu şehri ayağa kaldırmakla mükellefiz. Bir kişiyle değil, hep beraber başaracağız.”

Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri

Gazi Ercüment Tekin'in başkanlığındaki yeni yönetim kurulu asil üyeleri ise şöyle sıralandı:

  • Ali Şen Aksoy
  • Adnan Potuk
  • Ahmet Onur Yazıcıoğlu
  • Ahmet Özdemir
  • Bora Bal
  • Cem Koçyiğitoğlu
  • Emrah Mustafa Göktepe
  • Emre Ünal
  • Harun Demirtaş
  • Hikmet Doğanlı
  • İsmet Beltan
  • Furkan Gümüşcü
  • Osman Toygar
  • Ömer Akyüz
  • Savaş Demirel
  • Serdar Taylan
  • Serkan Güven
  • Türker Demir
  • Ümit Tekin
  • Yücel Kaya

Gazi Ercüment Tekin ve yönetimi, Ankaragücü'nün geleceğini inşa etmek için yola çıkıyor. Ankaragücü'nün yaşamasını sağlamak için ellerinden geleni yapacaklarının altını çizdi.

MKE Ankaragücü Spor Kulübünün Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkanlığa Gazi Ercüment Tekin seçildi....

MKE Ankaragücü Spor Kulübünün Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkanlığa Gazi Ercüment Tekin seçildi. Kuzey Ankara Kültür ve Kongre Merkezi'nde çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilen genel kurula Gazi Ercüment Tekin tek aday olarak girdi.

MKE Ankaragücü Spor Kulübünün Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkanlığa Gazi Ercüment Tekin seçildi....

MKE Ankaragücü Spor Kulübünün Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkanlığa Gazi Ercüment Tekin seçildi. Kuzey Ankara Kültür ve Kongre Merkezi'nde çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilen genel kurula Gazi Ercüment Tekin tek aday olarak girdi.

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