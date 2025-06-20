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MKE Ankaragücü ve Single Development Arasında Önemli Sponsorluk Anlaşması

MKE Ankaragücü, Single Development ile yeni bir sponsorluk anlaşması imzalayarak güç birliği yaptı.

Yayın Tarihi: 20.06.2025 16:02
Güncelleme Tarihi: 20.06.2025 16:02
MKE Ankaragücü ve Single Development Arasında Önemli Sponsorluk Anlaşması

MKE Ankaragücü ve Single Development Sponsorluk Anlaşması İmzaladı

MKE Ankaragücü Kulübü, inşaat ve proje geliştirme alanında faaliyet gösteren Single Development firmasıyla yeni bir sponsorluk anlaşması gerçekleştirdi. Anlaşma, Beştepe Tesisleri'nde düzenlenen imza töreniyle resmileşti.

Başkan Tekin: "Kazan Kazan Anlayışıyla İlerlemek İstiyoruz"

İmza törenine katılan MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Gazi Ercüment Tekin, yaptığı açıklamada, iş birliğinden duyduğu memnuniyeti vurgulayarak, "Kulübümüz ve Single Development'ın yan yana olması, bize güç katmasından mutluluk duyuyoruz. 'Kazan kazan' şeklinde Ankaragücü'ne destek olan firmalarımızla yol yürümek istiyoruz" dedi. Tekin ayrıca, bu iş birliğinin diğer firmalara da örnek olması temennisinde bulundu.

Single Development Kurucusu Anıl Ersoy: "Ankaragücü ile Yürümek Gurur Verici"

Single Development'ın kurucusu Anıl Ersoy, Ankaragücü ile kurulan bağın bir sponsorluktan öte olduğunu ifade etti. Ersoy, "Bu birliktelik hem firmamıza hem de Ankaragücü'ne güç katacak. Ankaragücü, tarihi ve taraftarı ile ülkemizin en köklü kulüplerinden biri" diye konuştu. Ersoy, sponsorluk anlaşmasının başarılı bir sezon ile taçlanmasını diledi.

Törenin sonunda, sponsorluk sözleşmesi imzalandı ve Başkan Tekin, Anıl Ersoy'a isminin yazılı olduğu 06 numaralı MKE Ankaragücü formasını hediye etti.

MKE Ankaragücü Kulübü, inşaat ve proje geliştirme alanında faaliyet gösteren Single Development...

MKE Ankaragücü Kulübü, inşaat ve proje geliştirme alanında faaliyet gösteren Single Development firmasıyla sponsorluk anlaşması imzaladı. Beştepe Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Gazi Ercüment Tekin (sağda) ve Single Development'ın kurucusu Anıl Ersoy (solda) katıldı.

MKE Ankaragücü Kulübü, inşaat ve proje geliştirme alanında faaliyet gösteren Single Development...

MKE Ankaragücü Kulübü, inşaat ve proje geliştirme alanında faaliyet gösteren Single Development firmasıyla sponsorluk anlaşması imzaladı. Beştepe Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Gazi Ercüment Tekin (sağda) ve Single Development'ın kurucusu Anıl Ersoy (solda) katıldı.

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