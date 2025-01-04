Monaco, Teknik Direktör Adi Hütter ile Sözleşmeyi 2027'ye Kadar Uzattı

Monaco'dan Önemli Hamle: Adi Hütter ile Sözleşme Uzatıldı

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Monaco, Avusturyalı teknik direktör Adi Hütter ile iki yıllık yeni bir sözleşme imzaladı. Kulüp, 54 yaşındaki Hütter'in mevcut sözleşmesinin 30 Haziran 2027'ye kadar uzatıldığını açıkladı.

Başarılarla Dolu Bir Dönem

Hütter, Salzburg, Young Boys, Eintracht Frankfurt ve Borussia Mönchengladbach gibi takımlarda önemli görevlerde bulunmuş ve Temmuz 2023'te Monaco'nun başına geçmişti. Hütter yönetimindeki Monaco, 2023-24 sezonunda Ligue 1'i ikinci sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma başarısı gösterdi.

Bu Sezonun Performansı

Şu anda 16 haftayı geride bırakan Ligue 1'de 30 puan toplayan Monaco, lider Paris Saint-Germain'in 10 puan gerisinde üçüncü sırada bulunuyor. Ayrıca, Şampiyonlar Ligi'nde 6 haftada 10 puan toplayarak 16. sıraya yerleşti.