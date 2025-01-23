Mourinho'dan Çarpıcı Açıklama: 'VAR, Sonucu Etkiledi'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan VAR Eleştirisi

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki Olimpik Lyon ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından yapılan basın toplantısında, teknik direktör Jose Mourinho, VAR hakeminin karşılaşmanın sonucuna büyük etkisi olduğunu söyledi.

VAR Kararlarına Tepki

Ülker Stadı'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mourinho, Szymanski'nin pozisyonunda VAR'ın hakemi çağırmamasının büyük bir hata olduğunu belirtti. Montpellier'den beklentilerini belirten Mourinho, "VAR hakeminin maçın sonucuna büyük etkisi oldu. Meslektaşım, kendisinin yeterince şanslı olduğunu düşünecek ki oyuncusunu oyundan aldı," dedi.

Gelecek Maç İçin Planlar

Mourinho, takımın gelecek maçında oynayıp oynamayacaklarını bilmediklerini ve 9 puanın yeterli olup olmadığını sorguladıklarını aktardı. "Biz oraya galibiyet için gideceğiz," ifadeleriyle teknik direktörlük planlarını vurguladı.

Saint-Maximin'in Durumu

Maçta Saint-Maximin'in 3 haftadır antrenman yapmadığını hatırlatan Mourinho, bu durumun oyuncusunun fiziksel uygunluğu üzerinde etkili olduğuna dikkat çekti. "Kendisi fiziksel olarak fit durumda değil. Maç ritmine sahip değil ama herkese ihtiyacımız vardı," dedi.

Taraftar Desteği ve Genç Yetenekler

Mourinho, kulübün taraftarlardan destek alması gerektiğini de vurgulayarak, genç oyuncu Yusuf'tan bahsetti. Yusuf'un 18 yaşına rağmen profesyonelliği ve antrenman disiplini dikkat çekti. "Kendisinin harika bir oyuncu olacağını söylemiştim," şeklinde konuştu.

Son Notlar

Son olarak, mevcut kadroda yaşanan kısıtlamalara değinen Mourinho, "Önümüzdeki maçtan iyi sonuç almaya çalışacağız. Orada savaşmak için 11 oyuncumuz olacak, umutluyum," dedi.