Mourinho'dan Fenerbahçe'nin 3-0'lık Zaferine Dikkat Çeken Yorumlar

Fenerbahçe’nin Avantajı Yetmeyecek Mi?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Belçika'nın Anderlecht ekibini 3-0’lık skorla mağlup etti. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Jose Mourinho, alınan sonuç hakkında temkinli açıklamalarda bulundu.

Her Şey Mümkün

Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen basın toplantısında Mourinho, “3-0’a rağmen her şey mümkün. Bugün aldığımız sonuç, beni 'Turu aldık' düşüncesine itmiyor.” diyerek, genel performansın kendisini mutlu ettiğini belirtti. Ocak ayından itibaren oynanan 10 maçta 8 galibiyet ve 2 beraberlik elde ettiklerini hatırlatan Mourinho, takımın gelişim gösterdiğine dikkat çekti.

İyi Bir Performans

“Takım üzerinde koyarak ilerliyor” diyen Mourinho, yapılan çalışmaların sonuçlarını göstermekte olduğunu vurguladı. Bu sonuçların kesinlikle turu garantilemediğini de ifade eden Mourinho, “Bunu Brüksel'de göreceğiz,” dedi.

Vertonghen Forması ve Hakem Yorumu

Tottenham’dan öğrencisi olan Anderlecht kaptanı Vertonghen'in formasını alan Mourinho, “Ona karşı oynamaktan çok mutluyum.” açıklamasını yaptı. Hakem kararları ile ilgili olarak ise, ilk yarıda penaltı beklentisi olan pozisyon için, “Bir pozisyonu VAR 3 dakika inceliyorsa o pozisyon şüphelidir,” diyerek eleştirilerini dile getirdi.

Kazanan Takım ve Genç Yetenekler

Mourinho, maçı kazanmanın her zaman en iyi yolunu tercih ettiğini belirterek, “Ben maçları mümkünse kalp krizi geçirmeden kazanmayı severim.” dedi. Genç oyuncu Yusuf Akçiçek için de özel bir parantez açarak, “Her gün yaptığı çalışmalar karşılığını veriyor,” ifadelerini kullandı. Ancak, genç yeteneğe dikkat edilmesi gerektiğini de vurguladı.

Sonuç olarak, Fenerbahçe ve Mourinho, 3-0'lık galibiyetle bir avantaj elde etti; ancak tur garantisi için dikkatli olmaya devam edecekler.