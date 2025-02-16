Mourinho'dan Kasımpaşa Maçı Sonrası Açıklamalar: Hatalarımız Var Ama Bilinçliyiz

Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 3-1 Geçti

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, iç sahada Kasımpaşa'yı 3-1 yenerek güçlü bir performans sergiledi. Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan teknik direktör Jose Mourinho, takımının performansı hakkında bilgi verdi.

Mourinho: "Takımım Mükemmel Değil"

Mourinho, maçın 2-1 olduğu dönemde oyuncuların panik yapmadığını belirtirken, "Takımım şu anda mükemmel değil, hala hatalar yapıyoruz. Ancak oyuncularım başlarının belada olduğunu düşünmedi." ifadesini kullandı. Oyuncuların maçın seyrine yönelik bilinçli hareket ettiğini vurgulayan deneyimli teknik adam, her maçta belirli fikirleri uygulamak adına mücadele ettiklerini aktardı.

Kasımpaşa'nın Değişen Oyun Stratejisi

Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz hakkında da olumlu ifadelerde bulunan Mourinho, rakiplerinin oyunu değiştirmesinin kendileri için yeni zorluklar yarattığını söyledi. "Kasımpaşa normalde 4’lü savunmayla oynuyordu, bugün maça 5’li başladılar. İkinci yarıda 4’lüye döndüler, buna cevap vermek zorunda kaldık," dedi.

Sarı Kart Sınırındaki Oyuncular ve En-Nesyri

Öte yandan, sarı kart sınırındaki oyuncuları Galatasaray derbisi öncesinde ikaz etmediğini belirten Mourinho, "Bizler sarı kartları kontrol etme konusunda uzman değiliz. Bugün Szymanski cezalıydı ve onun yokluğunda zorlandık," şeklinde konuştu. Formda golcüsü Youssef En-Nesyri hakkında ise, "Onun formunun artması zamanla ilgili. Beraber oynamaya başladıkça, oyun kalitesi de arttı," dedi.

Kupalar İçin Hedefler Belirledi

Mourinho, takımın geleceği için belirlediği hedefleri ise şöyle açıkladı: "Şu anda 3 turnuvadayız. Avrupa Ligi’nde hayattayız. Gruptan çıktık ve Anderlecht karşısında turu geçmek istiyoruz. Türkiye Kupası'nda da iyi durumdayız. Ligde ise şu anda birincinin 6 puan gerisindeyiz. Hedeflerimize ulaşmak için çalışmalıyız."