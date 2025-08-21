DOLAR
40,92 0,01%
EURO
47,73 -0,3%
ALTIN
4.409,5 -0,1%
BITCOIN
4.679.884,96 0,01%

Mourinho: Tur dengede — Fenerbahçe 0-0 Benfica

Mourinho, 0-0 biten Fenerbahçe-Benfica maçının ardından turun dengede olduğunu, duran toplarda sıkıntı yaşadıklarını ve Kerem hakkında görüşünü paylaştı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 00:42
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 00:42
Mourinho: Tur dengede — Fenerbahçe 0-0 Benfica

Mourinho: Tur dengede — Fenerbahçe 0-0 Benfica

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Benfica ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, turun hâlâ eşit olduğunu söyledi. Maç Chobani Stadı'nda oynandı.

Mourinho'nun maç sonrası değerlendirmesi

Basın toplantısında konuşan Mourinho, gol üretmekte zorlandıklarını belirterek, turun favorisinin değişmediğini vurguladı. Mourinho, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Favori kısmında bir şey değişmedi. Benfica büyük bir takım ve bugün tecrübesiyle bunu gösterdi. Önemli anlarda nasıl oyunu devam ettirmeleri gerektiğini gösterdiler. Deplasmanda oynamak ve içeride oynamak tabii farklı şeyler. Dün de söylediğim gibi bu eğer Luz Stadı'nda elenirsek onları tebrik edeceğim ama turun bittiğini söyleyemem. Favori yok, tur dengede şu an."

Benfica'nın oyun yönetimi ve maçın genel görüntüsü

Mourinho, Benfica'nın 10 kişi kalması sonrası da oyunu iyi idare ettiğini belirtti: "Oyunu idare etmeyi iyi bildiler. Görülmeyen faullerle ve hakemin birçok faul çalmasıyla iyi idare ettiler." Teknik adam, maçın üst seviyede olmadığını ancak mücadeleci geçtiğini ifade etti.

"Biz 3 tane korner attık ki..." ifadesini kullanan Mourinho, gol yollarında yeterli çözüme sahip olmadıklarını ifade etti: "Gol atamadık çünkü çok fazla çözümümüz yok. Oyunu çözebilecek çok fazla çözümümüz yoktu. Olan buydu."

Duran toplardaki eleştiri

Tecrübeli çalıştırıcı duran toplardan kaynaklanan sıkıntılara dikkat çekti: "Biz 3 tane korner attık ki ilk oyuncuyu top geçmedi kornerlerde. Bugün size söylesem duran topları çalıştığımızı doğruyu söylerim ama duran toplara çalıştık. 2 metre oyuncuların olabilir ama top ilk adamı geçmezse tehlike yaratamazsın. Ben 3 tane böyle pozisyon hatırlıyorum, 3 tane pozisyonda kornerde ilk adamı top geçmedi."

Kerem Aktürkoğlu ve Benfica yorumu

Mourinho, Kerem Aktürkoğlu'nun oynamasına ilişkin şunları söyledi: "Benfica, Kerem konusunda bence sadece sportif anlamı düşündü. Bu benim düşüncem, ekonomik anlamı düşünmedi. Sportif anlamı düşündü. Benfica oyuncuyu önemli fiyatlara satabilirdi ama öncelikle şu anki sportif duruma önem verdi. Hoca oynamasını istedi ve büyük ihtimal Luz'da onu oynarken göreceğiz. Ekonomiden şüphe duymadı, büyük bir kulüp gibi davrandı. Gruplara kalmak için oyuncuyu oynattı, benim için çok büyük bir sürpriz olmadı Kerem'in oynaması."

Savunma, gelecek planı ve kapanış

Benfica'nın savunmayı tercih etmesini eleştiri olarak görmediğini belirten 62 yaşındaki teknik adam, takımının savunma performansını övdü: "Takım olarak iyi defans yaptık. Benfica pozisyon üretemedi. Kontraları durdurduk, çıkışlarını bloke ettik."

Mourinho, Luz'daki rövanşı düşündüklerini belirterek, "Ben Lizbon'u değil cumartesiyi düşünmek istiyorum. 3 gün var, Benfica orada farklı bir davranışa sahip olacak. Kazanırlarsa geçecekler ama biz de öyle. 4 ya da 5-0 kazanmamız gerekmiyor. Tur hala ortada. Geçen sene burada Rangers'a kaybettik ve neredeyse turu geçiyorduk. Onları Benfica ile karşılaştırmak istemiyorum ama hala hayattayız." diye konuştu.

İLGİLİ HABERLER

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bruno Lage: "Favori olmak önemli değil, biz turu geçmek istiyoruz" — Fenerbahçe-Benfica 0-0
2
Panathinaikos-Samsunspor: Reis'ten 'zevk alıp güzel netice' mesajı
3
Ivanovic: Kırmızı Kartın Ardından Fenerbahçe Çok Baskı Uyguladı
4
2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye'nin C Grubunda İsviçre
5
Türkiye, Litvanya'yı 84-81 Deplasmanda Yendi — Hazırlık Maçı
6
Antalyaspor'da Mali Denge ve Transfer Planı: Perçin'den 23 Dosya, 7-8 Milyon Avro
7
Galatasaray, Zecorner Kayserispor Maçı Öncesi Kemerburgaz'ta Çalıştı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı