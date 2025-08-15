Muaythai Süper Lig Finali yarın Sepetçiler Kasrı'nda | Yeşilay-TMF

Muaythai Süper Lig Finali yarın Sepetçiler Kasrı'nda

Yeşilay ile Türkiye Muaythai Federasyonu arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında düzenlenen Muaythai Süper Lig Finali, yarın Yeşilay Genel Merkezi Sepetçiler Kasrı'nda gerçekleştirilecek.

Türkiye Muaythai Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon "Bağımsız Gelecek, Sağlıklı Nesiller" ve "Yüzleşmeden İyileşme Olmaz" sloganlarıyla düzenleniyor ve 14 sporcu ringe çıkacak.

Finalde şampiyon olan sporcular, Yunanistan'da düzenlenecek Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Protokol töreni

Final karşılaşmaları öncesinde Türkiye Yeşilay Genel Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi ve Yeşilay Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Hasan Siret Albayrak ile Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, Yeşilay ve Türkiye Muaythai Federasyonu arasındaki iş birliği protokolünü imzaladı.

