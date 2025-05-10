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Müftüoğlu, 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu Değerlendirdi

Müftüoğlu, 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ülke tanıtımına önemli katkı sağladığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 10.05.2025 11:40
Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 11:40
Müftüoğlu, 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu Değerlendirdi

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ülkenin tanıtımına ve bisiklet turizminin gelişimine büyük katkı sağladığını açıkladı.

Müftüoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu (Tour Of Türkiye) 60. yılına yakışır bir şekilde gerçekleştirdiklerini belirtti. Tour Of Türkiye'nin, ülkenin en uzun süreli spor organizasyonlarından biri olduğunu ve 1963 yılında Marmara Turu adıyla başladığını ifade etti.

Emin Müftüoğlu, profesyonel takım oyuncularına sundukları imkanların bu oyuncuların dünya genelinde transfer olmalarını sağladığını belirtti. 2011'de bir Türk takımının ilk kez bu organizasyonda yer aldığını aktaran Müftüoğlu, şu anda 3 profesyonel takımın yer aldığını ve bu sayıyı artırmayı hedeflediklerini dile getirdi. Gelecekte kadın profesyonel takım kurmak istediklerini de vurguladı.

Turun Önemi

Müftüoğlu, Tour of Türkiye'nin global bir marka hâline geldiğini belirtti. “60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 190 ülkede, beş kıtada, 13 dilde ve 31 farklı kanalda canlı yayınlandı.” şeklinde konuşan Müftüoğlu, etkinliğin ülke tanıtımı ve turizm açısından son derece önemli olduğunu ifade etti.

Bunun yanı sıra, sporcuların elde ettiği başarıların ve genç yeteneklerin gelecek vaadinin de kendilerine umut verdiğini kaydetti. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde düzenlenen organizasyona destek veren valilikler ve kamu kurumlarına teşekkür etti.

Gelecek Hedefleri

Müftüoğlu, Tour Of Türkiye'nin marka değerinin her yıl arttığını, gelecekte World Tour kategorisine yükselebilmesi için planların yapıldığını dile getirdi.

Türkiye'de bisiklet kültürünün her geçen yıl güçlendiğini belirten Müftüoğlu, Konya Velodromu'nun devreye girmesiyle birlikte pist bisikletinde önemli bir dönüm noktasının başladığını kaydetti. Avrupa Pist Şampiyonası'nda alındığı madalyalar ile Türkiye'nin olimpiyat hedeflerine daha da yaklaştığını vurguladı. “Artık hedef olimpiyat.” ifadelerini kullandı.

Bunun yanı sıra, halkın bisiklet ile buluşması için çeşitli organizasyonlar düzenlediklerini, 2006'da sadece 7-8 kişiyle başlayan master yarışlarının şimdi 2-3 bin katılımla yapıldığını aktardı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) Başkanı Emin Müftüoğlu, 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet...

Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) Başkanı Emin Müftüoğlu, 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ülke tanıtımı ve bisiklet turizminin gelişmesine büyük katkı sağladığını söyledi. Müftüoğlu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) Başkanı Emin Müftüoğlu, 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet...

Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) Başkanı Emin Müftüoğlu, 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ülke tanıtımı ve bisiklet turizminin gelişmesine büyük katkı sağladığını söyledi. Müftüoğlu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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