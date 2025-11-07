Muğla Büyükşehir Bisiklet Takımı Kıta Takımı Statüsüne Kabul Edildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımı, Dünya Bisiklet Birliği tarafından kıta takımı statüsüne kabul edilerek Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turuna katılma hakkı elde etti.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 15:21
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 15:21
Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Bisiklet Takımı, Dünya Bisiklet Birliği tarafından kıta takımı statüsüne kabul edildi. Kurumun başvurusu onaylanarak Muğla, Türkiye’de Ankara ve Konya'nın ardından listede üçüncü kent oldu.

Uluslararası Yarışta Türkiye’yi Temsil Edecek

Muğla BŞB Bisiklet Takımı, Ankara Spor Toto ve Konya BŞB'nin ardından, Türkiye’den sadece üç takımın katılma hakkı bulunduğu Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda uluslararası arenada mücadele edecek. Dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olan yarışın 61’incisi düzenlenecek olan etabında Muğla ekibi ülkemizi temsil edecek önemli takımlar arasında yer alacak.

Kadro, Hedefler ve Yönetim

Takımın başına, Türkiye Bisiklet A Milli Takımı Başantrenörü Cebrail Şeker getirildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımı, genç ve dinamik kadrosuyla dikkat çekiyor. Takımın sportif direktörü Emre Turan, hedeflerinin hem Türk bisikletini uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmek hem de genel klasmanda iddialı bir performans sergilemek olduğunu belirtti. Turan ayrıca, 145’ten fazla ülkede milyonlarca seyircisi bulunan bu tür organizasyonların Muğla ve bölgesinin tanıtımına büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

Başkan Desteği ve Yerel Vizyon

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın destekleriyle, Muğla'nın bir bisiklet kenti olması hedefi doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü ifade eden Turan, kıta takımı statüsü başta olmak üzere bisikletin günlük yaşantıda yaygınlaştırılması ve daha geniş kitlelere ulaştırılması için çaba gösterdiklerini söyledi. Turan sözlerini şu şekilde tamamladı: "Ben hem Başkanımıza hem Genel Sekreterimize Muğla adına şükranlarımı sunuyorum".

