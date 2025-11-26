Muğlaspor 1-0 Beyoğlu | TFF 2. Lig 12. Hafta

TFF 2. Lig 12. haftasında Muğlaspor, Beyoğlu Yeni Çarşıspor'u Yasin Abdioğlu'nun golüyle 1-0 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 17:08
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 17:08
Muğlaspor 1-0 Beyoğlu | TFF 2. Lig 12. Hafta

Muğlaspor 1-0 Beyoğlu Yeni Çarşıspor — TFF 2. Lig 12. Hafta

TFF 2. Lig Beyaz Grup 12. hafta mücadelesinde Muğlaspor, sahasında Beyoğlu Yeni Çarşıspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın tek golü 15. dakikada Yasin Abdioğlu'ndan geldi.

Maç Detayları

Stat: Atatürk

Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Eren Özçelik, Şükrü Çavcı

11'ler ve Değişiklikler

Muğlaspor: İsmet, Umut, Sırat, Mehmet, Semih, Mahsun(dk90+4 Emre), Cemal Ali, Mustafa(dk.75 Çağrı), Abdurrahman, Sedat, Yasin

Beyoğlu: Mızhat Burak, Batuhan(dk86 Eren), Burak(dk86 Batuhan- dk 90+3 Mustafa Arda), Taha, Ali, Emir, Arif Emre, Alhan, Barış, Alperen(dk.46 Ali Eren), Emir Ali

Goller ve Kartlar

Goller: Dk:15 Yasin Abdioğlu(P)(Muğlaspor)

Sarı kartlar: Dk.15 Burak Yamaç( Beyoğlu), Dk.39 Semih Karadeniz(Muğlaspor), Dk.88 Sedat Şahin(Muğlaspor), Dk.88 Taha Aydınlı(Beyoğlu)

Muğlaspor, tek golle sahadan galip ayrılarak kritik üç puanı hanesine yazdırdı.

TFF 2. LİG BEYAZ GRUP’TA 12. HAFTA MÜCADELESİNDE MUĞLASPOR SAHASINDA BEYOĞLU YENİ ÇARŞISPOR’U 1-0...

TFF 2. LİG BEYAZ GRUP’TA 12. HAFTA MÜCADELESİNDE MUĞLASPOR SAHASINDA BEYOĞLU YENİ ÇARŞISPOR’U 1-0 MAĞLUP ETTİ.

TFF 2. LİG BEYAZ GRUP’TA 12. HAFTA MÜCADELESİNDE MUĞLASPOR SAHASINDA BEYOĞLU YENİ ÇARŞISPOR’U 1-0...

İLGİLİ HABERLER

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
FIFA Hakemi Atilla Karaoğlan, Yılın Kareleri Oylamasında Oy Verdi
2
TFF 2. Lig: Kastamonuspor 7-1 Altınordu — Farklı Galibiyet
3
Mehmet Sepil: Göztepe, İzmir’in En Önemli Toplumsal Kuruluşlarından Biri
4
Türkiye, Balkan Judo Şampiyonası'nda 3 Altınla 11 Madalya Kazandı
5
Kocaeli'de Uluslararası Güreş Turnuvası Heyecanı Başladı
6
Hiperaktif Çocuk Tekvandoda Avrupa Şampiyonu Oldu
7
Kümbet Yaylası'nda İlkbahar Keyfi: Snowboard Heyecanı

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Black Friday 2025: 27 Kasım Perşembe Başlıyor — Türkiye'de 24 Kasım–1 Aralık İndirimleri

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama