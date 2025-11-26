Muğlaspor 1-0 Beyoğlu | TFF 2. Lig 12. Hafta

Muğlaspor 1-0 Beyoğlu Yeni Çarşıspor — TFF 2. Lig 12. Hafta
TFF 2. Lig Beyaz Grup 12. hafta mücadelesinde Muğlaspor, sahasında Beyoğlu Yeni Çarşıspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın tek golü 15. dakikada Yasin Abdioğlu'ndan geldi.
Maç Detayları
Stat: Atatürk
Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Eren Özçelik, Şükrü Çavcı
11'ler ve Değişiklikler
Muğlaspor: İsmet, Umut, Sırat, Mehmet, Semih, Mahsun(dk90+4 Emre), Cemal Ali, Mustafa(dk.75 Çağrı), Abdurrahman, Sedat, Yasin
Beyoğlu: Mızhat Burak, Batuhan(dk86 Eren), Burak(dk86 Batuhan- dk 90+3 Mustafa Arda), Taha, Ali, Emir, Arif Emre, Alhan, Barış, Alperen(dk.46 Ali Eren), Emir Ali
Goller ve Kartlar
Goller: Dk:15 Yasin Abdioğlu(P)(Muğlaspor)
Sarı kartlar: Dk.15 Burak Yamaç( Beyoğlu), Dk.39 Semih Karadeniz(Muğlaspor), Dk.88 Sedat Şahin(Muğlaspor), Dk.88 Taha Aydınlı(Beyoğlu)
Muğlaspor, tek golle sahadan galip ayrılarak kritik üç puanı hanesine yazdırdı.
