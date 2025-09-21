Muhammed Batuhan Daştan: NATO'da Çifte Zafer, 2600 ELO Hedefi

CEM ŞAN - Türkiye'nin 10'uncu büyükustası (GM) ve milli takım sporcusu Muhammed Batuhan Daştan, Polonya'da düzenlenen 35. NATO Satranç Şampiyonası'nda hem takım hem de bireysel kategoride elde ettiği zaferle uluslararası başarı hedeflerini büyüttü.

Kariyer ve dereceler

Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi Radyoloji Bölümü'nde asistan doktor olarak görev yapan Daştan, ilkokul birinci sınıftayken satrancı seçti. Başarıları erken yaşta geldi: 2006'da 9 yaşındayken Türkiye şampiyonasında 4'üncü oldu ve 10 sporcunun katıldığı bir turnuvada ikinci sıraya yükseldi.

Profesyonel satranç kariyeri boyunca 15 yaş altı ve 17 yaş altı kategorilerinde iki kez dünya şampiyonluğu yaşadı, Avrupa şampiyonluğu elde etti. 2012'de FIDE ustası (FM), 2013'te uluslararası usta (IM) ve 2016'da büyükusta (GM) ünvanlarını kazanarak Türkiye'nin 10'uncu büyükustası oldu.

NATO zaferi ve hedefler

Geçen ay Polonya'da düzenlenen ve 17 ülkeden 23 takımın katıldığı 35'inci NATO Satranç Şampiyonası'nda Daştan'ın da yer aldığı TSK Spor Gücü takımı takım halinde birinciliğe ulaştı. Turnuvada en yüksek dört sporcunun puanlarının toplanmasıyla ülke sıralaması yapıldı; Daştan bireysel olarak birinci oldu ve ikinci sırayı bir Türk sporcu aldı. Bu başarıyı Daştan, 'hem bireysel olarak hem takım olarak birinci olduk. Bu turnuva bizim için çok ayrı bir gururdu' sözleriyle değerlendirdi.

Asıl mesleğinin doktorluk olduğunu belirten Daştan, satranç için sınırlı zamanda turnuvalara katıldığını, yılda 2-3 turnuva ile sınırlı kalabildiğini ancak 'olabildiğince satrança vakit ayırmaya çalışıyorum, iyi turnuvalarda oynamak istiyorum' diyerek hedeflerinin yüksek olduğunu vurguladı. Şu anda 2538 ratinge sahip olduğunu ve 2600'ü geçme hedefi bulunduğunu belirtti: 'İnşallah onu gerçekleştirmek istiyorum. Olabildiğince yüksek sıralara çıkmak istiyorum.'

Türkiye'de satrancın yükselişi

Daştan, son 10-15 yılda Türkiye'nin satrançta büyük ilerleme kaydettiğine dikkat çekti: 'İnşallah birkaç sene sonra Türkiye'ye 'satranç ülkesi' diyeceğiz.' Ediz Gürel ve Yağız Kaan Erdoğmuş başta olmak üzere güçlü genç oyuncuların bulunduğunu vurguladı ve çıtanın giderek yükseldiğini söyledi.

Bilgiye erişimin kolaylaşması ve yapay zeka destekli bilgisayarların gündemde olmasının satranç seviyesini yükselttiğini ifade eden Daştan, satrancın artık daha popüler ve erişilebilir bir spor haline geldiğini, ülke genelinde yaygınlaşma ve uluslararası başarılarla 'satranç ülkesi' hedefine ulaşılmasını umut etti.