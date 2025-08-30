Muhammed Cham Slavia Prag'a Kiralandı: 600 bin avro ve 5 milyon 500 bin avro Opsiyonu

Trabzonspor'dan KAP açıklaması

Trabzonspor Kulübü, Avusturyalı futbolcu Muhammed Cham Saracevic'in Slavia Prag Kulübüne transferi konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu. Söz konusu açıklama, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderildi ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer aldı.

Açıklamada, futbolcunun 2025-2026 futbol sezonu için satın alma opsiyonlu olarak geçici transferi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Anlaşma detaylarına göre Slavia Prag, bordo-mavili kulübe kiralama bedeli olarak 600 bin avro ödeyecek.

Satın alma opsiyonunun kullanılması halinde Slavia Prag, Trabzonspor'a 5 milyon 500 bin avro tutarında kesin transfer bedeli ödeyecek. Ayrıca, satın alma opsiyonunun kullanılması sonrası futbolcunun başka bir kulübe transfer olması halinde elde edilecek net transfer bedelinin yüzde 12,5'i Trabzonspor'a ödenecektir.

Trabzonspor'un KAP duyurusu, transferin ekonomik şartları ve ücret dağılımına dair bilgileri resmi olarak paylaştı.