Muhammet Kıratlı İstifa Etti — Sakaryaspor Olağanüstü Genel Kurul 19.12.2025'te

Muhammet Kıratlı’nın istifası sonrası Sakaryaspor yönetimi olağanüstü genel kurul kararı aldı; toplantı 19.12.2025 ve çoğunluk sağlanamazsa 28.12.2025’te yapılacak.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 15:00
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 15:00
Başkanın ayrılığı ve yönetimin kararı

Sakaryaspor Başkanı Muhammet Kıratlı istifa etti. Kıratlı, göreve geldiği günden bu yana kulübün menfaatleri doğrultusunda çalıştığını belirterek, Sakaryaspor’un yeni bir enerji ve daha yoğun mesai gerektiren bir yönetim anlayışına ihtiyaç duyduğunu ifade etti ve görevinden ayrıldı.

İstifanın ardından yeşil-siyahlı yönetim, kulüp geleceğini şekillendirmek için olağanüstü genel kurul toplantısı kararı aldı.

Sakaryaspor’un sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklama:

"Sakaryaspor Kulübü’nün Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nın 19.12.2025 günü saat 14.00’te Adapazarı Belediyesi Orhangazi Kültür Merkezi’nde yapılması, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 28.12.2025 günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın toplanılmasına karar verilmiştir"

Kongre süreci ve adaylık başvuruları ile ilgili gelişmeler, kulübün resmi duyurularıyla takip edilecek.

