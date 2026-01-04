Murat Kılıç: "Bütçeyle ilgili herhangi bir sıkıntımız yok" — Beşiktaş'ta transfer ve kamp

DOLAR
Yayın Tarihi: 04.01.2026 17:55
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 18:26
Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç, Antalya kampında takımın kamp çalışmaları, transfer öncelikleri ve bütçe konularına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Kampın hedefi ve atmosferi

"Kış kampımız bizim sadece fiziksel eğitim olduğu bir yer değil, futbolcularımızın motivasyonlarının ve birlik beraberliğin olduğu çok güzel bir eğitim yeri. Burada motivasyonumuz çok yüksek. Özellikle hocalarımızla biz birebirde görüşme anlamında da çok güzel zaman geçiyoruz. Burası bize gelecekte çok faydalı olacaktır. En önemli konulardan bir tanesi de transfer. Ara dönemde transfer yapmak çok kolay değil. Hocalarımız, oyuncuların hem geçmişine hem sakatlık durumuna hem ruh hallerine çok detaylı bakılıyor. Hata yapma lüksümüz yok. Şu anda alacağımız oyuncular ilk 11’de oynayacak oyunculara bakıyoruz. Bundan dolayı da çok acele etmiyoruz. Şu anda iki tane yabancı oyuncumuz kampa katılmadı. İki tane de genç oyuncu alma hakkımız var yani 4 tane transfer yapma hakkımız var. Bunu da tamamen dolduracağız ama dediğim gibi bu transferler hem taraftarlarımızı heyecanlandıracak hem de bizleri de motive edebilecek oyuncular olacak. Oyuncular ile görüşülüyor, zaten hocalarımız oyuncular ile birebir de anlaştı. Bizim aradığımız oyuncular takımlarında oynayan ve takımlarının da önemsediği oyuncular. Şimdi de takımları ile anlaşmaya çalışıyoruz. Onlarla da çok kısa sürede anlaşmış olacağız ve kampa büyük bir ihtimalle yetiştireceğiz" açıklamasında bulundu.

Transferlerde bütçe ve strateji

Kılıç, ara transferde acele etmediklerini, alınacak isimlerin ilk 11'de oynayabilecek düzeyde olmasına özen gösterdiklerini vurguladı. Kulübün finansal disipline önem verdiğini ve geleceği riske atmayacak bir yaklaşım benimsediklerini belirtti.

"Şu anda oyuncularla görüşüldü, anlaşmalar sağlandı. Daha kulüpleri ile sözleşme yapmadığımızdan dolayı isim söylememiz çok doğru olmaz. Biz bu transferleri yaparken hem bütçesel anlamda da hareket ediyoruz. Çünkü geleceği riske atmak istemiyoruz. Şu anda da bütçeyle ilgili herhangi bir sıkıntımız yok. Biz Sergen hocamızla bütçeyle ilgili hiçbir şey söylemedik. Kendileri ilk 11’de oynayabilecek oyunculara edebilecek değerlerini vereceğiz" diye konuştu.

Hedef pozisyonlar ve medya haberleri

Kılıç, teknik ekiple belirledikleri öncelikli mevkileri açıkladı: stoper, sol bek, sol kanat ve 6-8 oynayabilecek futbolcular. Ayrıca kaleci takviyesi planlandığını, fırsat transferleri çıktığında da değerlendirileceğini söyledi.

"Mevkilerle ilgili de stoper, sol bek, sol kanat ve 6-8 oynayabilecek oyunculara bakıyoruz. Birinci önceliğimiz bunlar ama fırsat transferi olursa da değerlendireceğiz. Kaleci transferi planlıyoruz. İsim vermek istemiyorum. Görüşmelerimiz var. Zaten basında çıkan isimler yanlış isimler değil. Dediğim gibi oyuncularla görüşmeler devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Rafa Silva'nın durumu

Kampa katılan oyuncular arasında yer alan Rafa Silva hakkında da bilgi veren Kılıç, oyuncunun idmanlara çıktığını ve oynayıp oynamasının tamamen oyuncunun tercihine bağlı olduğunu aktardı.

"Rafa Silva kampa katıldı. Kampta idmanlara çıkıyor. Bizim kulüp olarak ne Sergen hocanın, ne teknik ekibimizin, ne de bizlerin bir sıkıntısı yok. Kendi isterse oynar. Tamamen kendine bağlı bizlik bir şey yok. Normal süreç devam ediyor. Kendi isterse oynayacak" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş yönetimi, Antalya kampını hem fiziksel hazırlık hem de takım uyumunu güçlendirme fırsatı olarak görüyor; transferde ise ihtiyatlı ve hedefe yönelik bir yol izlenecek.

