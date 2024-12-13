DOLAR
34,94 -0,14%
EURO
36,73 -0,24%
ALTIN
2.988,87 0,69%
BITCOIN
3.508.068,19 -0,59%

Murat Yakın: Türkiye ile Oynamak Beni Mutlu Eder

2026 Dünya Kupası Avrupa elemeleri sonrası Murat Yakın, Türkiye ile oynamayı arzuladığını ifade etti.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 16:35
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 16:35
Murat Yakın: Türkiye ile Oynamak Beni Mutlu Eder

2026 Dünya Kupası Elemeleri Kura Çekimi Sonrası Murat Yakın Açıklamalarda Bulundu

İsviçre Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Murat Yakın, 2026 Dünya Kupası Avrupa elemeleri grup kura çekiminin ardından Türkiye ile karşılaşma isteğini dile getirdi. Zürih'te düzenlenen kura çekiminde B Grubu'nda İsveç, Slovenya ve Kosova ile eşleşen Yakın, basın mensuplarına yaptığı açıklamada zorlu bir grupta olduklarını belirtti.

İlk Hedef: Amerika

Yakın, grubun hedefleri hakkında, “İnşallah lider olarak Dünya Kupası'na katılırız. Amerika'ya gitmek istiyoruz. Özel ve güzel bir turnuva olacak. Her maçı kazanmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Karşılaşma İsteği

Bir gazetecinin, “Gruplarda Türkiye ile eşleşmek ister miydiniz?” sorusunu yanıtlayan Murat Yakın, “Türkiye'ye karşı bugüne kadar oynayamadım. Kardeşim Hakan 2008'de İsviçre'de Türkiye'ye karşı oynamıştı. Belki Dünya Kupası'nda inşallah Türkiye'ye karşı oynarız.” dedi.

Türk Futbolunu Takip Ediyor

Murat Yakın, Türk futbolunu takip edip etmediği sorusuna, “Süper Lig'i o kadar takip etmiyorum. Avrupa kupalarındaki maçları izliyorum. Orada Türk takımlarını görünce çok seviniyorum.” yanıtını vererek, Fenerbahçe'yi de gözlemlediğini belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Süleymanpaşa'dan Öğrencilere Harçlık Desteği: Öğrenci Kart İle TL ve Ücretsiz İnternet!

Emlak Konut GYO'dan Yatırımcılar İçin Cazip İhale Fırsatları

Asgari Ücrette Beklenen Zam Oranı Yükseliyor! O oran açıklanacak

BİM'de 6 Taksit İmkanı ve Eve Teslimat: Yeni Ürünler 18 Aralık'ta Geliyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mircea Lucescu'dan Türkiye'ye Övgü: 'Grubun Öne Çıkan Takımlarından Biri Olabilir'
2
Vincenzo Montella: "Zor Grupta Ama Hazırız!"
3
Murat Yakın: Türkiye ile Oynamak Beni Mutlu Eder
4
Türkiye Basketbol Ligi 14. Haftasında Heyecan Dolu 3 Maç Gerçekleşti
5
Göztepe, Bodrum FK'yi 2-0 Geçti: Teknik Direktör Stanimir Stoilov Açıklamalarda Bulundu
6
Gürcistan Teknik Direktörü Sagnol: Türkiye'ye Zorluk Çıkaracağız
7
Beşiktaş’ta Olağanüstü Genel Kurul Öncesi Serdal Adalı'nın Açıklamaları

2025 Yılında Sosyal Desteklere Yüzde 50 Zam

Asgari Ücrette Beklenen Zam Oranı Yükseliyor! O oran açıklanacak

O ikramiye Ödemeleri Bugün Hesaplarda!

İBB Meclisi'nden Şok Zam: Otopark Ücretlerine Yüzde 115 Artış!

BİM'de 6 Taksit İmkanı ve Eve Teslimat: Yeni Ürünler 18 Aralık'ta Geliyor!

Süleymanpaşa'dan Öğrencilere Harçlık Desteği: Öğrenci Kart İle TL ve Ücretsiz İnternet!

Chery'den Aralık Ayında Kış Hazırlıkları için Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Barış Arduç ve Hande Erçel Hayranlarına Müjde! 'Aşkı Hatırla'dan İlk Kareler Yayınlandı

Nikotin Yoksunluğuna Elveda: Yeşil Çeri Domates ile Sağlıklı Bir Başlangıç

Emlak Konut, Satış Koşullarını Güncelledi: İhale Süreci Artık Daha Kolay!

Emlak Konut GYO'dan Yatırımcılar İçin Cazip İhale Fırsatları

VakıfBank'tan Emeklilere Özel Ödeme: Ocak Ayında Ek Ödeme Fırsatı