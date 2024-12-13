Murat Yakın: Türkiye ile Oynamak Beni Mutlu Eder

2026 Dünya Kupası Elemeleri Kura Çekimi Sonrası Murat Yakın Açıklamalarda Bulundu

İsviçre Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Murat Yakın, 2026 Dünya Kupası Avrupa elemeleri grup kura çekiminin ardından Türkiye ile karşılaşma isteğini dile getirdi. Zürih'te düzenlenen kura çekiminde B Grubu'nda İsveç, Slovenya ve Kosova ile eşleşen Yakın, basın mensuplarına yaptığı açıklamada zorlu bir grupta olduklarını belirtti.

İlk Hedef: Amerika

Yakın, grubun hedefleri hakkında, “İnşallah lider olarak Dünya Kupası'na katılırız. Amerika'ya gitmek istiyoruz. Özel ve güzel bir turnuva olacak. Her maçı kazanmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Karşılaşma İsteği

Bir gazetecinin, “Gruplarda Türkiye ile eşleşmek ister miydiniz?” sorusunu yanıtlayan Murat Yakın, “Türkiye'ye karşı bugüne kadar oynayamadım. Kardeşim Hakan 2008'de İsviçre'de Türkiye'ye karşı oynamıştı. Belki Dünya Kupası'nda inşallah Türkiye'ye karşı oynarız.” dedi.

Türk Futbolunu Takip Ediyor

Murat Yakın, Türk futbolunu takip edip etmediği sorusuna, “Süper Lig'i o kadar takip etmiyorum. Avrupa kupalarındaki maçları izliyorum. Orada Türk takımlarını görünce çok seviniyorum.” yanıtını vererek, Fenerbahçe'yi de gözlemlediğini belirtti.