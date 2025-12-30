Muratpaşa Belediyesi 103 Amatör Kulübe 1.5 Milyon TL Destek

Başkan Uysal'dan 2025 desteği

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 2025 yılı için ilçede faaliyet gösteren 103 amatör spor kulübüne toplam 1 milyon 500 bin Lira nakdi destek vereceklerini açıkladı. Uysal, bu desteği "bu kentin spor geleceğine yapılan bir yatırım" olarak nitelendirdi.

Başkan Uysal, amatör spora yapılan yatırımların yalnızca başarı odaklı olmadığını, aynı zamanda sağlıklı ve nitelikli bir toplumun temel unsurlarından biri olduğunu vurguladı ve belediyenin bu alandaki katkılarının önemine dikkat çekti.

Spor okulları, tesisler ve kursiyer sayıları

Belediyenin amatör spora yönelik desteğinin 2014 yılından bu yana aralıksız sürdüğünü belirten Uysal, sporu bir yaşam kültürü haline getirmek amacıyla 28 tesiste, 26 farklı branşta 16.526 kursiyere ücretsiz spor yapma imkanı sunduklarını söyledi. Voleyboldan yüzmeye, pilatesten squasha kadar geniş bir yelpazede kurslar düzenleniyor.

Uysal, belediyenin yalnızca bireysel sporcuları değil, amatör spor kulüplerini de güçlü biçimde desteklediğini belirterek, 128 amatör spor kulübüne saha desteği sağlandığını ve bu sahalarda 824 resmi müsabakanın oynandığını kaydetti.

Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü'nün katkısı

Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübünün, 800'ü lisanslı olmak üzere yaklaşık 2 bin sporcu ile çeşitli branşlarda resmi liglerde mücadele ettiğini söyleyen Uysal, kulübün yetiştirdiği sporcuların milli takımların altyapılarına önemli katkılar sunduğunu da ifade etti.

MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANI ÜMİT UYSAL, 2025 YILI İÇİN İLÇEDEKİ 103 AMATÖR SPOR KULÜBÜNE 1 MİLYON 500 BİN LİRA NAKDİ DESTEK VERECEKLERİNİ AÇIKLADI. UYSAL, AMATÖR SPORA YAPILAN BU YATIRIMLARIN SAĞLIKLI BİR TOPLUM İÇİN ÖNEMLİ OLDUĞUNU VURGULADI.