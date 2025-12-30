DOLAR
42,94 -0,02%
EURO
50,59 -0,07%
ALTIN
6.034,21 -1%
BITCOIN
3.781.286,98 -1,1%

Muratpaşa Belediyesi 103 Amatör Kulübe 1.5 Milyon TL Destek

Ümit Uysal: 2025'te Muratpaşa'daki 103 amatör spor kulübüne 1 milyon 500 bin TL nakdi destek sağlanacak; 16.526 kişiye ücretsiz spor eğitimi veriliyor.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 12:46
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 12:46
Muratpaşa Belediyesi 103 Amatör Kulübe 1.5 Milyon TL Destek

Muratpaşa Belediyesi 103 Amatör Kulübe 1.5 Milyon TL Destek

Başkan Uysal'dan 2025 desteği

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 2025 yılı için ilçede faaliyet gösteren 103 amatör spor kulübüne toplam 1 milyon 500 bin Lira nakdi destek vereceklerini açıkladı. Uysal, bu desteği "bu kentin spor geleceğine yapılan bir yatırım" olarak nitelendirdi.

Başkan Uysal, amatör spora yapılan yatırımların yalnızca başarı odaklı olmadığını, aynı zamanda sağlıklı ve nitelikli bir toplumun temel unsurlarından biri olduğunu vurguladı ve belediyenin bu alandaki katkılarının önemine dikkat çekti.

Spor okulları, tesisler ve kursiyer sayıları

Belediyenin amatör spora yönelik desteğinin 2014 yılından bu yana aralıksız sürdüğünü belirten Uysal, sporu bir yaşam kültürü haline getirmek amacıyla 28 tesiste, 26 farklı branşta 16.526 kursiyere ücretsiz spor yapma imkanı sunduklarını söyledi. Voleyboldan yüzmeye, pilatesten squasha kadar geniş bir yelpazede kurslar düzenleniyor.

Uysal, belediyenin yalnızca bireysel sporcuları değil, amatör spor kulüplerini de güçlü biçimde desteklediğini belirterek, 128 amatör spor kulübüne saha desteği sağlandığını ve bu sahalarda 824 resmi müsabakanın oynandığını kaydetti.

Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü'nün katkısı

Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübünün, 800'ü lisanslı olmak üzere yaklaşık 2 bin sporcu ile çeşitli branşlarda resmi liglerde mücadele ettiğini söyleyen Uysal, kulübün yetiştirdiği sporcuların milli takımların altyapılarına önemli katkılar sunduğunu da ifade etti.

MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANI ÜMİT UYSAL, 2025 YILI İÇİN İLÇEDEKİ 103 AMATÖR SPOR KULÜBÜNE 1 MİLYON...

MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANI ÜMİT UYSAL, 2025 YILI İÇİN İLÇEDEKİ 103 AMATÖR SPOR KULÜBÜNE 1 MİLYON 500 BİN LİRA NAKDİ DESTEK VERECEKLERİNİ AÇIKLADI. UYSAL, AMATÖR SPORA YAPILAN BU YATIRIMLARIN SAĞLIKLI BİR TOPLUM İÇİN ÖNEMLİ OLDUĞUNU VURGULADI.

MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANI ÜMİT UYSAL, 2025 YILI İÇİN İLÇEDEKİ 103 AMATÖR SPOR KULÜBÜNE 1 MİLYON...

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaelispor, Tarkan Serbest ile yollarını ayırdı
2
Körfezli Karateciler Sakarya'da 13 Madalya — 7'si Altın
3
Göztepe Voleybol, Berre İnce ile Yollarını Ayırdı
4
Hull City Championship'te Dolu Dizgin: 6 Maçta 5 Galibiyet
5
Göztepe 100. Yılında Olimpik Branşlarda Zirveye Çıktı
6
Meryem Koru, Konya Türkiye Kupası’nda U12 Kadın Epe’de 6’ncı Oldu
7
Trabzonspor'un Ekonomik Hücum Üçlüsü Süper Lig'de Zirvede

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları