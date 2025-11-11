Muş Lalezar Spor, Hakkari'de 3-1 Kazandı — İlk Yarıyı 12 Puanla Kapattı

TVF 2. Lig 5. Grup'ta mücadele eden Muş Lalezar Spor, ligin ilk yarısının son maçında Hakkari deplasmanında Hakkari Gençlik Spor'u mağlup ederek devreyi galibiyetle kapattı.

Maç Detayları

Karşılaşma setleri 28-26, 25-19, 21-25 ve 25-18 şeklinde sonuçlandı. Muş ekibi, aldığı bu galibiyetle puanını 12'ye yükseltti.

Antrenörün Açıklaması

Antrenör Ferzende Emre, "Zorlu bir deplasmandan 3 puanla dönüyoruz. Oyuncularımı gösterdikleri mücadeleden dolayı kutluyorum. Bizlere her zaman destek olan Valimiz Avni Çakır ve Vali Yardımcımız Cihat Abukan’a teşekkür ediyorum" dedi.

