Muş Lalezar Spor, Hakkari'de 3-1 Kazandı — İlk Yarıyı 12 Puanla Kapattı

TVF 2. Lig 5. Grup'ta Muş Lalezar Spor, Hakkari Gençlik Spor'u 3-1 yenip ilk yarıyı 12 puanla tamamladı.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 22:20
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 22:20
TVF 2. Lig 5. Grup'ta mücadele eden Muş Lalezar Spor, ligin ilk yarısının son maçında Hakkari deplasmanında Hakkari Gençlik Spor'u mağlup ederek devreyi galibiyetle kapattı.

Maç Detayları

Karşılaşma setleri 28-26, 25-19, 21-25 ve 25-18 şeklinde sonuçlandı. Muş ekibi, aldığı bu galibiyetle puanını 12'ye yükseltti.

Antrenörün Açıklaması

Antrenör Ferzende Emre, "Zorlu bir deplasmandan 3 puanla dönüyoruz. Oyuncularımı gösterdikleri mücadeleden dolayı kutluyorum. Bizlere her zaman destek olan Valimiz Avni Çakır ve Vali Yardımcımız Cihat Abukan’a teşekkür ediyorum" dedi.

