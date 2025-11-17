Muş’ta 35 amatör kulübe 2 milyon TL malzeme desteği

Muş’ta faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine yönelik 2 milyon TL tutarındaki malzeme desteği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonuyla dağıtıldı. 35 spor kulübü çeşitli spor malzemelerini Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen törende teslim aldı.

Tören ve anma

Program, geçtiğimiz günlerde Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerler anısına yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Vali Avni Çakır’ın açıklamaları

Vali Avni Çakır, spor faaliyetlerinin tek bir kurum veya kişinin çabasıyla sürdürülemeyeceğini vurgulayarak, sporun tüm paydaşların uyum ve iş birliğiyle gelişeceğini belirtti. Çakır, törende şu ifadeleri kullandı: "Şu an burada, genç yavrularımızla birlikte olmaktan dolayı en az onlar kadar heyecanlı ve gururluyum. Muş’a geldiğimiz günden beri her zaman ifade ediyoruz: Biz sporun ve sporcunun her daim dostu olacağız. Allah’a şükür, bu sözümüzü bugüne kadar tüm arkadaşlarımla birlikte yerine getirdik, bundan sonra da getirmeye devam edeceğiz. Bu anlamda Muş gerçekten çok güzel işlere imza atıyor. Açıkçası ben de bilmiyordum; biraz önce Kemal Başkan’ın konuşmasından öğrendim. Biliyorsunuz, akademi ligleri başladı. Mütevazı bir nüfusa sahip olan Muş’un, Türkiye’de bu liglere en fazla takım gönderen şehirlerden ikincisi olduğunu öğrendim ve bundan büyük bir memnuniyet duydum. Değerli hocalarım, kıymetli antrenörlerim. Bu başarıda en büyük pay sizlere ait. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü çocukları keşfeden, okullarda gelişim süreçlerini doğru şekilde yöneten, sporla güzel bir entegrasyon sağlayan ve yetenekli sporcuları ortaya çıkaran siz beden eğitimi öğretmenlerimiz ve antrenörlerimizsiniz."

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç’ın mesajı

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, yapılan çalışmaların gençlerin geleceğine yatırım olduğunu belirterek, "Bugün dağıtımını gerçekleştireceğimiz spor malzemeleri, kulüplerimizin sahadaki performansını artırmanın yanı sıra genç sporcularımızın moral ve motivasyonuna da önemli katkı sağlayacaktır. Her bir gencimizin sporun içinde yer alması, kötü alışkanlıklardan uzak durması, sağlıklı ve disiplinli bir yaşam sürmesi bizim en büyük hedeflerimizden biridir. Bu kapsamda çalışmalarımıza her zaman destek olan ve bugün gerçekleştireceğimiz programda da büyük katkı sunan Sayın Valimize özellikle teşekkür ediyorum. Gençlere ve spora gösterdikleri ilgi, bizlere güç veren en önemli unsurlardan biridir. Kendilerinin sağladığı destek, ilimizde sporun gelişmesine büyük ivme kazandırmıştır. Ayrıca Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanımıza, spor kulüplerimize, antrenörlerimize ve sahada emek veren tüm sporcularımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

