Muş'ta Tarihi An: İlk Para Tırmanış Türkiye Şampiyonası Tamamlandı

Muş'ta Para Tırmanış Türkiye Şampiyonası Gerçekleşti

2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları programına dahil olan para tırmanış branşı, Türkiye'de ilk kez Muş'ta düzenlenen Türkiye Şampiyonası ile sporseverlerle buluştu. Şampiyona, Muş Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı spor salonunda yapıldı.

Şampiyonaya Yoğun İlgi

Toplamda 6 ilden katılan 28 sporcu, mücadele ederek tırmanışlarını sergiledi. Şampiyona sonunda yapılan ödül töreninde, farklı kategorilerde başarı gösteren sporculara ödülleri takdim edildi. Türkiye Dağcılık Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Çağlayan, federasyonlarının 2025 yılı faaliyet programı kapsamında bu organizasyonu Muş'ta gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Dereceye Giren Sporcular ve Teşekkürler

Çağlayan, yarışmanın sorunsuz geçtiğini ifade ederek, "Yarışmaya katılan sporcularımızın bazıları Muş'tan, bazıları diğer illerden. Hepsine başarılar diliyorum. Bu imkanı sağlayan Türkiye Dağcılık Federasyonu yönetim kuruluna ve Ali Şenkaynağı başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Muş’un Temsili ve Gelecek Hedefleri

Federasyonun antrenörlerinden Melek Karataş, Muş'tan 7 sporcunun şampiyonaya katıldığını belirtti ve "Dereceye giren sporcularımız oldu. Bu gururu hepimiz yaşadık. Gelecekte daha büyük başarılar elde etmeyi umuyoruz" dedi.

Kategorilerde Dereceye Giren Sporcular

Yarışmada başarılı olan sporcular arasında, minik erkeklerde Berkan Tuncel, minik kızlarda Melek Özdemir, küçük erkeklerde Yakup Çelik, yıldız kızlarda Ela Avesta Karabey, küçük kızlarda Delila Alataş, erkekler RP1'de Tahsin Gencer, RP2'de Şahin Aslan, RP3'te Kemal Erdem Orhon, AL1'de Mustafa Beyaz ve kadınlar RP2'de Gül Şen birinci oldu.

Yarışmalara katılan sporculardan biri olan Mustafa Beyaz, 2028 Paralimpik Oyunları'na hazırlık için antrenmanlarına devam edeceğini belirtti. Beyaz, "Bu yıl tırmanış branşında yarışmaya katılma şansı verildi. Artık hobi olmaktan çıkıp, resmi bir branş haline geldi" şeklinde ifadeler kullandı.

2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları programına dahil edilen para tırmanış branşında Türkiye'de ilk kez Muş'ta düzenlenen Türkiye Şampiyonası sona erdi. Muş Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı spor salonunda gerçekleştirilen şampiyonada, 6 ilden katılan 28 sporcu mücadele etti.

2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları programına dahil edilen para tırmanış branşında Türkiye'de ilk kez Muş'ta düzenlenen Türkiye Şampiyonası sona erdi. Muş Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı spor salonunda gerçekleştirilen şampiyonada, 6 ilden katılan 28 sporcu mücadele etti.