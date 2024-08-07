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Muslera'nın Başarı Mesajı: 'Bu Sezon Kendimizi Göstereceğiz'

Galatasaray kaptanı Muslera, yeni sezon için umutlu. Hatayspor maçı öncesi iddialı açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 20:05
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 20:05
Muslera'nın Başarı Mesajı: 'Bu Sezon Kendimizi Göstereceğiz'

Muslera'dan Yenilikçi Açıklamalar

Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera, yeni sezon için kendisine olan güveninin tam olduğunu ifade etti. 9 Ağustos Cuma günü Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak olan ekip, Muslera'nın liderliğinde sahaya çıkacak.

Yeni Sezonda Hedefler Var

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen antrenman öncesinde basın mensuplarına konuşan 38 yaşındaki eldiven, "Yeni bir sezon, hazırlıklarımızı yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Beklentiler yüksek, hedeflerimiz var. Cumartesi günü önemli bir maç kaybettik fakat yeniden odaklanmış durumdayız, Cuma günü için hazırlıklarımız sürüyor." dedi.

Beşiktaş Maçındaki Beklentiler

Muslera, Beşiktaş karşısında aldıkları beklenmedik sonucu değerlendirdi. "Beşiktaş'ın hazırlığını gözlemlemek gerekiyor, onları tebrik etmek lazım. Taraftarlarımız da beklemediği bir sonuçtu ama önemli olanın başlangıç değil, bitiş olduğunu unutmamalıyız. Son iki sezondaki performansımızı bu yıl da sürdüreceğiz." açıklamalarında bulundu.

Soyunma Odasındaki Gelişmeler

Galatasaray'daki 13. yılına adım atan Muslera, Kerem Aktürkoğlu hakkında çıkan soyunma odası tartışmalarını yalanlayarak, "Soyunma odasında neler olduğunu en iyi ben bilirim. Sizler bunları bilmezsiniz. Futbolda her zaman haberler ortaya çıkıyor, bu normal." dedi.

Hatayspor ve Gelecek Hedefler

Beşiktaş maçını geride bıraktıklarını ve Hatayspor ile oynayacakları karşılaşmaya odaklandıklarını aktaran Muslera, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinin kadrosuna dair de görüş belirtti.

"Büyük oyuncuların lige katılması sevindirici. Ligin kalitesi artıyor, rekabet daha da kızışıyor. Galatasaray olarak biz de büyük hedeflerle şampiyonluk yolunda ilerleyeceğiz." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

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