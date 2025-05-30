Mustafa Gürsel, Bandırmaspor’un Kaybını Değerlendirdi: 'Başarmak İstiyorduk Ama Olmadı'

Mustafa Gürsel'in Açıklamaları

Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, Trendyol 1. Lig play-off finalinde Solwie Energy Fatih Karagümrük'e uzatmalara giden mücadelede 3-1'lik skorla kaybettiklerini belirtti. Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gürsel, "Başarmak istiyorduk ama olmadı" ifadelerini kullandı.

Üzgün ve Motivasyon Kaybı

Kaybettikleri için son derece üzgün olduklarını ifade eden Gürsel, "Mücadele ederek buralara zor geldik. Oyuncularımızı kutluyorum. Çok sert bir sezon geçti, play-off mücadeleleri de öyle. Bugün çok kazanmak istiyorduk, kaybettiğimiz için üzgünüz," dedi.

Maçın Seansı ve Taktik Sorunları

Maçın ilk yarısında iyi bir performans sergilediklerini, ancak ikinci yarının başında yedikleri golün ardından istedikleri oyunu sergileyemediklerini vurguladı. Gürsel, "Hakem Yasin Kol maçın daha ilk dakikasından itibaren çok fazla faul verdi ve sonunda bir faulden ikinci golü kalemizde gördük. Geliyoruz, geliyoruz ama finalde takılıyoruz. Böyle olunca da insan her şeyden soğuyor," şeklinde konuştu.

İleriye Dönük Planlar

"43 maç oynadık ama finale geldiğimizde bir şeyler değişiyor, bunu çözemedik. Yapacak bir şey yok, artık önümüze bakacağız. Üzgünüz, böyle olmasını istemezdik. Artık kafamızı toparlayıp geleceğimiz hakkında değerlendirmeler yapmalıyız. Oyuncularıma çok teşekkür ediyorum, güzel bir sezon geçirdiler. Taçlandırmak isterdik ama olmadı. Kupayı taraftarımız önünde kaldırmayı çok istiyorduk, ama bu da nasip değilmiş. Onlara da buraya kadar gelip bizi destekledikleri için teşekkür ederiz," diyerek sözlerini tamamladı.

Trendyol 1. Lig play-off finalinde Solwie Energy Fatih Karagümrük'e uzatmalara giden maçta 3-1 yenilen Teksüt Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.