Mustafa Gürsel: "Kazandığımız için mutluyuz" — Bandırmaspor 3-0 Adana Demirspor

Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig 22. haftasında Adana Demirspor'u 3-0 yendi. Teknik Direktör Mustafa Gürsel, "Kazandığımız için mutluyuz" dedi.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 22:31
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 22:36
Bandırmaspor, Adana Demirspor'u 3-0 mağlup etti

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Bandırmaspor, deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor'u 3-0 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, "Kazanmamız gereken bir maçtı. Buraya gelirken geçen hafta kazanarak gelmiştik. Bunu devam ettirmek istiyorduk. Bu maça baktığımızda tamamen fazla konuşacak bir şey yok. Kazanmamız gereken bir maçı kazandık. Bundan sonrası için artık önümüzdeki haftalara bakacağız. Kazandığımız için mutluyuz. Yolumuza devam edeceğiz. Rakibimize de bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum" dedi.

Teknik direktörün net değerlendirmesi maçın önemine vurgu yaparken, takımın üst üste gelen galibiyetleri sürdürme kararlılığını ortaya koydu.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

