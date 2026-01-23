Noa Lang Galatasaray'ın 8. Hollandalı Transferi

Galatasaray, Napoli'den Noa Lang'ı kiralık olarak kadrosuna katarak kulüp tarihindeki 8. Hollandalı futbolcu yaptı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, İtalya'nın Napoli takımında forma giyen Noa Langı kiralık olarak kadrosuna dahil etti. Bu hamleyle Lang, sarı-kırmızılıların tarihindeki 8. Hollandalı futbolcu oldu.

Galatasaray taraftarlarının yakından tanıdığı isimlerin ardından gelen Lang transferi, kadroya yaratacağı etki ve hücum hattındaki seçenekleri artırma açısından önem taşıyor. Kulüpte en son Hollandalı futbolcu olarak Patrick van Aanholt forma giymişti.

Galatasaray'ın Hollandalı Futbolcuları

Ulrich van Gobbel, Frank de Boer, Wesley Sneijder, Ryan Donk, Nigel de Jong, Ryan Babel, Patrick van Aanholt, Noa Lang.

En fazla Brezilya'dan

Galatasaray'ın yabancı futbolcuları arasında en fazla oyuncu Brezilya'dan geldi. Sarı-kırmızılılarda şimdiye kadar görev alan Brezilya vatandaşı futbolcular şunlar oldu: Claudio Taffarel, Capone, Bruno Quadros, Marcio, Mario Jardel, Joao Batista, Felipe, Fabio Pinto, Christian, Cesar Prates, Flavio Conceiçao, Cassio Lincoln, Elano Blumer, Jo, Felipe Melo, Cris, Alex Telles, Maicon Roque, Mariano Filho, Fernando Reges, Marcao, Gustavo Assunçao, Tete, Carlos Vinicius ve Gabriel Sara. Toplamda 25 Brezilyalı futbolcu Galatasaray forması giydi.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları