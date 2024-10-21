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Mustafa Mehmet Kaya, 2024 Nürburgring Porsche Kupası'nda Şampiyon

Mustafa Mehmet Kaya, Nürburgring Porsche Dayanıklılık Kupası'nda şampiyon oldu ve 2024 sezonunu zirvede tamamladı.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 15:29
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 15:29
Mustafa Mehmet Kaya, 2024 Nürburgring Porsche Kupası'nda Şampiyon

Mustafa Mehmet Kaya'nın Büyük Başarısı

Nürburgring Porsche Dayanıklılık Kupası'nda mücadele eden otomobil sporcusu Mustafa Mehmet Kaya, 2024 sezonunu Cup2 Amatör sınıfında şampiyon olarak kapattı. Bu başarılı performans, otomobil sporları tutkunları arasında büyük bir heyecan yarattı.

Sezonun Detayları

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Mustafa Mehmet, Mike Stursberg ile birlikte Black Falcon takımının bir parçası olarak mücadele etti. Sezon boyunca gösterdiği üstün performans ile toplamda 120 puan toplayarak zirvede yer aldı.

Başarılarının Ardındaki Mücadele

Mustafa Mehmet Kaya'nın bu başarı, sıkı bir çalışma ve kararlılıkla elde edildi. Yarışçı, takımı ve yarıştığı pisti başarıyla temsil ederek, otomobil sporlarına olan tutkusunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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