Mustafa Ömer Şahin Avrupa Şampiyonluğunu Hedefliyor

Milli boksör Mustafa Ömer Şahin, Çekya'da yarın başlayacak Avrupa Gençler Şampiyonası'nda 70 kiloda altın madalya hedefliyor.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 11:07
Kısa Bakış

Milli boksör Mustafa Ömer Şahin, Çekya'da yarın başlayacak Avrupa Gençler Şampiyonası'nda 70 kilogram kategorisinde altın madalya kazanmayı hedefliyor. 18 yaşındaki sporcu, Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde düzenlenen hazırlık kampını tamamladı.

Hazırlık Süreci

Boksa 7 yaşında başlayan Mustafa Ömer'in kariyerinde 5 Türkiye şampiyonluğu ile Avrupa üçüncülüğü bulunuyor. Genç boksör, AA muhabirine verdiği bilgide Genç Erkek Boks Milli Takımı'nın kaptanı olduğunu belirtti.

Mustafa Ömer, kamp sürecini anlatırken şunları söyledi: "Daha sonra hocamı tanıdım. 5 kez Türkiye şampiyonu oldum. Avrupa üçüncüsüyüm. Burada, Çekya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Dördüncü kampımızı yaptık."

Hedefler ve Beklentiler

Yoğun bir kamp dönemi geçirdiklerini vurgulayan milli sporcu, şampiyonaya hazır olduklarını ifade etti. Mustafa Ömer, hedeflerini şu sözlerle özetledi: "Allah'ın izniyle artık yarı finali geçeceğim. Finalde şampiyonluk istiyorum. Madalyam zaten var, onu altına çevirmek istiyorum. Çalışmalarımız o yönde. Takım olarak iyi durumdayız. Kamplarımızı iyi geçirdik."

Kamp Merkezi ve Teşekkür

Kamp merkezinden memnuniyetini dile getiren Mustafa Ömer, "Çocukken buradaydık, genç olduk, hala buradayız. Kamp merkezimizde bize her türlü imkan sunuluyor. Emeği geçenlere teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Milli boksör Mustafa Ömer Şahin, Avrupa Gençler Şampiyonası'nda altın madalya kazanma hedefiyle hazırlıklarını yapıyor. Milli boksör, Çekya'da 30 Eylül'de başlayacak şampiyonaya, Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlandı.

