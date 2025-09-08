Nazım Tüzün, FAI Drone Yarışları Dünya Kupası Türkiye Etabı Şampiyonu

FAI Drone Yarışları Dünya Kupası'nın Türkiye etabı İstanbul Yedikule Hisarı'nda tamamlandı; Nazım Tüzün birinci oldu, 9 ülkeden 56 sporcu yarıştı.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 00:16
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 00:16
İstanbul Yedikule Hisarı'nda heyecan dolu final

Dünya Hava Sporları Federasyonu (FAI) Drone Yarışları Dünya Kupası'nın Türkiye etabı, İstanbul'da tamamlandı. Etabın finali Yedikule Hisarı'nda gerçekleştirildi ve son güne 9 ülkeden 56 sporcu katıldı.

Organizasyonda Nazım Tüzün birinci oldu. Podiumda ikinci sırayı Kirill Loban (Kazakistan), üçüncü sırayı ise Burak Mercimek (Türkiye) aldı.

Anadolu Ajansı Spor Kulübü (AASK)'ndan Emrullah Yılmaz da organizasyonda mücadele etti.

Türkiye etabının ilk 10'u

1. Nazım Tüzün (Türkiye)

2. Kirill Loban (Kazakistan)

3. Burak Mercimek (Türkiye)

4. Siqing Wang (Çin)

5. Timofey Muravyev (Kazakistan)

6. Bailleau Humblot Guillaume (Fransa)

7. Longxin Peng (Çin)

8. Killian Rousseau (Fransa)

9. Elmars Misevics (Letonya)

10. Tristan Goin (Fransa)

