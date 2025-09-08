Nazım Tüzün, FAI Drone Yarışları Dünya Kupası Türkiye Etabı Şampiyonu

Nazım Tüzün, FAI Drone Yarışları Dünya Kupası Türkiye Etabında Şampiyon
İstanbul Yedikule Hisarı'nda heyecan dolu final
Dünya Hava Sporları Federasyonu (FAI) Drone Yarışları Dünya Kupası'nın Türkiye etabı, İstanbul'da tamamlandı. Etabın finali Yedikule Hisarı'nda gerçekleştirildi ve son güne 9 ülkeden 56 sporcu katıldı.
Organizasyonda Nazım Tüzün birinci oldu. Podiumda ikinci sırayı Kirill Loban (Kazakistan), üçüncü sırayı ise Burak Mercimek (Türkiye) aldı.
Anadolu Ajansı Spor Kulübü (AASK)'ndan Emrullah Yılmaz da organizasyonda mücadele etti.
Türkiye etabının ilk 10'u
1. Nazım Tüzün (Türkiye)
2. Kirill Loban (Kazakistan)
3. Burak Mercimek (Türkiye)
4. Siqing Wang (Çin)
5. Timofey Muravyev (Kazakistan)
6. Bailleau Humblot Guillaume (Fransa)
7. Longxin Peng (Çin)
8. Killian Rousseau (Fransa)
9. Elmars Misevics (Letonya)
10. Tristan Goin (Fransa)