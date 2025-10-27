Necla Güngör Kıragası: A Milli Kadın Takımı Kosova Maçı Öncesi Hedef Galibiyet

A Milli Kadın Futbol Takımı, Kosova Maçı Öncesi Son Hazırlıklarını Tamamladı

UEFA Uluslar B Ligi play-out rövanş maçında yarın Kosova ile karşılaşacak olan A Milli Kadın Futbol Takımında teknik direktör Necla Güngör Kıragası, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında takımın hazır olduğunu ve hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi.

Necla Güngör Kıragası'nın Değerlendirmesi

Gürsel Aksel Stadı'ndaki toplantıda konuşan Kıragası, Cumhuriyet Bayramı'nı maçı kazanarak bir gün önceden kutlamak istediklerini belirtti. Kıragası, "Son idmanımızı yapmak için de buradayız. Yarın yine çok disiplinli bir şekilde maça başlayan, set oynamaya çalışan, üçüncü bölgeye oyunu yığan, topun bizde kaldığı bir oyun göstermek istiyoruz. Hem işin keyfine varmak hem de gelen seyircilerimize Türk kadınının sahada neler yapabildiğini göstermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kıragası, taraftarlara da çağrıda bulunarak, "Yarın bizi yalnız bırakmasınlar. Burada Cumhuriyet Bayramımızı hep birlikte kutlayalım." dedi.

Oyunculardan Mesaj

Ece Türkoğlu, maç öncesi duygularını paylaşarak, "Umarım yarın da İzmir'de Cumhuriyet Bayramı'ndan önce galibiyet alır ve bu kutlamayı hep birlikte yaparız." değerlendirmesinde bulundu.

Maç Detayları ve Hakem

Milli takım son antrenmanını tamamlayarak maç hazırlıklarını bitirdi. Karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonundan hakem Michalina Diakow yönetecek. Maç yarın saat 20.00'de başlayacak.

UEFA Uluslar B Ligi play-out rövanş maçında Türkiye ile Kosova İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda yarın karşılaşacak. Karşılaşma öncesi, A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, gazetecilere açıklamalarda bulundu.