Nesine 2. Lig 11. Haftası Heyecanla Başladı

Nesine 2. Lig 11. Haftası Gerçekleşti

Nesine 2. Lig'de 11. hafta, 4 maçla sonuçlandı. Futbolseverler için heyecan dolu anlara sahne olan bu haftada, takımlar sahada yarıştı.

Beyaz Grup Sonuçları

Kepezspor - GMG Kastamonuspor: 1-3

- GMG Kastamonuspor: Sarıyer - Batman Petrolspor: 4-0

Kırmızı Grup Sonuçları

Karacabey Belediyespor - Karaman FK: 1-1

- Karaman FK: Beyoğlu Yeni Çarşı - Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu: 1-0

Futbolseverler, 11. hafta maçlarını izlerken büyük bir heyecan yaşadı. Önümüzdeki haftalarda takımlar arasındaki bu çekişmenin nasıl süreceği merakla bekleniyor.