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Nesine 2. Lig 11. Haftası Heyecanla Başladı

Nesine 2. Lig 11. hafta maçları başladı, 4 heyecan dolu karşılaşma oynandı. İşte sonuçlar.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 16:31
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 16:31
Nesine 2. Lig 11. Haftası Heyecanla Başladı

Nesine 2. Lig 11. Haftası Gerçekleşti

Nesine 2. Lig'de 11. hafta, 4 maçla sonuçlandı. Futbolseverler için heyecan dolu anlara sahne olan bu haftada, takımlar sahada yarıştı.

Beyaz Grup Sonuçları

  • Kepezspor - GMG Kastamonuspor: 1-3
  • Sarıyer - Batman Petrolspor: 4-0

Kırmızı Grup Sonuçları

  • Karacabey Belediyespor - Karaman FK: 1-1
  • Beyoğlu Yeni Çarşı - Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu: 1-0

Futbolseverler, 11. hafta maçlarını izlerken büyük bir heyecan yaşadı. Önümüzdeki haftalarda takımlar arasındaki bu çekişmenin nasıl süreceği merakla bekleniyor.

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