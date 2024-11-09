Nesine 2. Lig 11. Haftası Heyecanla Başladı

Nesine 2. Lig 11. Haftası Gerçekleşti
Nesine 2. Lig'de 11. hafta, 4 maçla sonuçlandı. Futbolseverler için heyecan dolu anlara sahne olan bu haftada, takımlar sahada yarıştı.
Beyaz Grup Sonuçları
- Kepezspor - GMG Kastamonuspor: 1-3
- Sarıyer - Batman Petrolspor: 4-0
Kırmızı Grup Sonuçları
- Karacabey Belediyespor - Karaman FK: 1-1
- Beyoğlu Yeni Çarşı - Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu: 1-0
Futbolseverler, 11. hafta maçlarını izlerken büyük bir heyecan yaşadı. Önümüzdeki haftalarda takımlar arasındaki bu çekişmenin nasıl süreceği merakla bekleniyor.