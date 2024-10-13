Nesine 2. Lig Beyaz Grup 7. Hafta Sonuçları ve Kırmızı Grup Gelişmeleri

Nesine 2. Lig'de 7. Hafta Maçları Tamamlandı
Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta 7. hafta maçlarının tam listesi belli oldu. Kırmızı Grup'ta ise bir maçın daha oynanacağı belirtildi.
Beyaz Grup Sonuçları
- 1461 Trabzon FK - Fethiyespor: 0-1
- Karaköprü Belediyespor - Batman Petrolspor: 0-5
- Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK - Beykoz Anadoluspor: 2-4
- İskenderunspor - Altay: 4-0
- İnegölspor - Kırklarelispor: 1-1
- Altınordu - GMG Kastamonuspor: 1-0
- Sarıyer - Sincan Belediyesi Ankaraspor: 2-0
- Afyonspor - Anagold 24 Erzincanspor: 0-5
Kırmızı Grup Gelişmeleri
- Ankara Demirspor - Belediye Derincespor: 1-1
- Merkür Jet Erbaaspor - Nazillispor: 1-1
- Motolux 68 Aksarayspor - Çimentaş Elazığspor: 1-0
- Serik Belediyespor - Beyoğlu Yeni Çarşı: 2-2
- Somaspor - Karaman FK: 1-3
- Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor - Artı Değer Vanspor: 1-1
- Bucaspor 1928 - Karacabey Belediyespor: 3-2
- Giresunspor - Menemen FK: 0-2
7. hafta karşılaşmalarının ardından, Beyaz Grup'taki takımlar sıralamalarını belirlemeye devam ederken, Kırmızı Grup'ta ise oynanacak son maç merakla bekleniyor.