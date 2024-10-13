Nesine 2. Lig Beyaz Grup 7. Hafta Sonuçları ve Kırmızı Grup Gelişmeleri

Nesine 2. Lig'de 7. Hafta Maçları Tamamlandı

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta 7. hafta maçlarının tam listesi belli oldu. Kırmızı Grup'ta ise bir maçın daha oynanacağı belirtildi.

Beyaz Grup Sonuçları

1461 Trabzon FK - Fethiyespor: 0-1

- Fethiyespor: Karaköprü Belediyespor - Batman Petrolspor: 0-5

- Batman Petrolspor: Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK - Beykoz Anadoluspor: 2-4

- Beykoz Anadoluspor: İskenderunspor - Altay: 4-0

- Altay: İnegölspor - Kırklarelispor: 1-1

- Kırklarelispor: Altınordu - GMG Kastamonuspor: 1-0

- GMG Kastamonuspor: Sarıyer - Sincan Belediyesi Ankaraspor: 2-0

- Sincan Belediyesi Ankaraspor: Afyonspor - Anagold 24 Erzincanspor: 0-5

Kırmızı Grup Gelişmeleri

Ankara Demirspor - Belediye Derincespor: 1-1

- Belediye Derincespor: Merkür Jet Erbaaspor - Nazillispor: 1-1

- Nazillispor: Motolux 68 Aksarayspor - Çimentaş Elazığspor: 1-0

- Çimentaş Elazığspor: Serik Belediyespor - Beyoğlu Yeni Çarşı: 2-2

- Beyoğlu Yeni Çarşı: Somaspor - Karaman FK: 1-3

- Karaman FK: Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor - Artı Değer Vanspor: 1-1

- Artı Değer Vanspor: Bucaspor 1928 - Karacabey Belediyespor: 3-2

- Karacabey Belediyespor: Giresunspor - Menemen FK: 0-2

7. hafta karşılaşmalarının ardından, Beyaz Grup'taki takımlar sıralamalarını belirlemeye devam ederken, Kırmızı Grup'ta ise oynanacak son maç merakla bekleniyor.