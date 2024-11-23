Nesine 2. Lig'de 13. Hafta Maç Sonuçları

Nesine 2. Lig 13. Hafta Maçları Tamamlandı

Nesine 2. Lig'de 13. hafta, iki grup üzerinden gerçekleşen 7 karşılaşma ile başladı. Futbolseverlerin merakla beklediği bu maçlarda heyecan doruktaydı.

Beyaz Grup Sonuçları

Altınordu - 1461 Trabzon FK: 3-1

İskenderunspor - Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK: 2-2

İnegölspor - Batman Petrolspor: 1-2

Kırmızı Grup Sonuçları

Serik Belediyespor - Çimentaş Elazığspor: 2-1

Ankara Demirspor - Kuzey Marmara Arnavutköy Belediyespor: 1-1

Beyoğlu Yeni Çarşıspor Faaliyetleri - Belediye Derincespor: 3-1

Bucaspor 1928 - Artı Değer Vanspor FK: 2-4

İki grup da, takımlar arasında büyük rekabetin yaşandığı bir haftaya tanıklık etti. Önümüzdeki haftalarda yapılacak olan karşılaşmalar, bu sonuçların etkilerini bir kez daha gözler önüne serecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.