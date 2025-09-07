Nesine 2. Lig: ISBAŞ ISPARTA 32 ve BATMAN PETROLSPOR 3. Haftayı Lider Kapattı

Nesine 2. Lig'de 3. Hafta: Liderler ISBAŞ ISPARTA 32 ve BATMAN PETROLSPOR
Nesine 2. Lig'de 3. hafta tamamlandı. ISBAŞ ISPARTA 32 Kırmızı Grup'ta, BATMAN PETROLSPOR ise Beyaz Grup'ta haftayı zirvede bitirdi.
Kırmızı Grup
TAKIMOGBMAYAVP
1.ISBAŞ ISPARTA 32 3300121119
2.BURSASPOR3300100109
3.GÜZİDE GEBZE SK33007259
4.MENEMEN FK32019456
5.ALİAĞA FUTBOL32015236
6.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR31204135
7.KUZEY BORU 68 AKSARAY BELEDİYESPOR31203125
8.ANKARA DEMİRSPOR31204315
9.MARDİN 1969 31116334
10.KCT 1461 TRABZON FK31112114
11.GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR31115504
12.MUŞSPOR 31112204
13.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR310234-13
14.FETHİYESPOR301215-4
15.SOMASPOR301227-5
16.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU300317-60
17.ADANASPOR 3003015-15
18.YENİ MALATYASPOR3003114-13-24
Beyaz Grup
TAKIMOGBMAYAVP
1.BATMAN PETROLSPOR 33007259
2.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR33006159
3.SULTAN SU İNEGÖLSPOR32015326
4.ADANA 01 FK31205415
5.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR31204315
6.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR21108534
7.İSKENDERUNSPOR31114224
8.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR21103214
9.BEYKOZ ANADOLUSPOR 31112204
10.MERKÜR JET ERBAASPOR311145-14
11.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ30302203
12.GMG KASTAMONUSPOR310223-13
13.MUĞLASPOR KULÜBÜ20202202
14.KEPEZSPOR 302123-12
15.KARAMAN FK302135-22
16.KARACABEY BELEDİYESPOR 301235-21
17.BUCASPOR 1928301237-41
18.MKE ANKARAGÜCÜ301226-41
19.ALTINORDU301216-51
Üçüncü hafta sonuçlarına göre gruplarda oluşan puan durumu yukarıdaki gibidir. Takımlar ve puan bilgileri lig tablolarında olduğu şekilde korunmuştur.