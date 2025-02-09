Nesine 3. Lig'de 19. Haftanın Özeti

Futbolda Nesine 3. Lig 19. hafta maçları tamamlandı. Bu hafta alınan sonuçlar, ligdeki takımların kaderini bir kez daha belirledi.

Gruplardaki Liderler

Ligdeki 1. Grup'ta Bursaspor, 2. Grup'ta Balıkesirspor, 3. Grup'ta 52 Orduspor liderliğini korurken, 4. Grup'ta ise Mardin 1969 liderliğe yükseldi.

Puan Durumu

19. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şu şekilde:

1. Grup

1. Bursaspor: 39 Puan

2. Karşıyaka: 38 Puan

3. Düzce Cam Düzcespor: 36 Puan

4. Belediye Kütahyaspor: 33 Puan

5. Silifke Belediye Spor: 31 Puan

6. Anadolu Üniversitesi: 31 Puan

7. Muş Spor Kulübü: 30 Puan

8. Bornova 1877 Sportif Yatırımlar A.Ş.: 26 Puan

9. HG Hospital Kahramanmaraş Spor: 25 Puan

10. Artvin Hopaspor: 22 Puan

11. Kırşehir Futbol Spor Kulübü: 20 Puan

12. Tokat Belediye Plevne Spor: 20 Puan

13. 23 Elazığ Futbol Kulübü: 19 Puan

14. Kuşadasıspor: 13 Puan

15. Kemerkent Bulvarspor: 16 Puan

16. Ergene Velimeşe Spor: 10 Puan

2. Grup

1. Balıkesirspor: 39 Puan

2. Muğlaspor Kulübü: 36 Puan

3. Yurt Et Amasyaspor FK: 34 Puan

4. Silivrispor: 33 Puan

5. Etimesgut Belediyespor: 28 Puan

6. Fatsa Belediyespor: 27 Puan

7. Uşak Spor A.Ş.: 28 Puan

8. Etni Gübre Mazıdağı Fosfat Spor: 27 Puan

9. Smart Holding A.Ş. Çayeli Spor: 23 Puan

10. Onuksports Kelkit Hürriyet Spor Kulübü: 24 Puan

11. Tire 2021 Futbol Kulübü: 22 Puan

12. İnegöl Kafkas Spor Kulübü: 18 Puan

13. T. Metal 1963 Spor: 10 Puan

14. Nevşehir Belediye Spor: 11 Puan

15. Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri A.Ş.: 30 Puan

16. Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş.: 32 Puan

3. Grup

1. 52 Orduspor FK: 41 Puan

2. Küçükçekmece Sinop Spor Kulübü: 39 Puan

3. Ayvalıkgücü Belediyespor: 38 Puan

4. Aliağa Futbol A.Ş.: 35 Puan

5. Çorlu Spor: 29 Puan

6. Pazarspor: 27 Puan

7. Osmaniyespor Futbol Kulübü: 25 Puan

8. Yozgat Belediyesi Bozok Spor: 26 Puan

9. Karabük İdmanyurdu Spor: 25 Puan

10. Çankaya Spor Kulübü: 24 Puan

11. Alanya 1221 Futbol Spor Kulübü: 27 Puan

12. Bayburt Özel İdare Spor: 25 Puan

13. Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor: 25 Puan

14. 1923 Mustafakemalpaşa Spor: 16 Puan

15. 10 Numara Sportif Efelers 09 Spor Futbol Kulübü: 22 Puan

16. Viranşehir Belediye Spor: 20 Puan

4. Grup

1. Mardin 1969 Spor: 43 Puan

2. Orduspor 1967 A.Ş.: 33 Puan

3. Sebat Gençlik Spor: 34 Puan

4. Zonguldak Spor: 37 Puan

5. Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklal Spor: 36 Puan

6. Kolibri Ağrı 1970 Spor Kulübü: 30 Puan

7. Kırıkkale FK Spor Kulübü: 26 Puan

8. Bursa Nilüfer Futbol Spor Kulübü: 27 Puan

9. İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş.: 23 Puan

10. Solwie Enerji Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü: 28 Puan

11. Polatlı 1926 Spor Kulübü: 12 Puan

12. Niğde Belediyesi Spor: 17 Puan

13. Edirnespor: 12 Puan

14. 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar A.Ş.: 17 Puan

15. Büyükçekmece Tepecik Spor A.Ş.: 35 Puan

16. Denizlispor: 10 Puan (not: Denizlispor'a 6 puan silme cezası verilmiştir.)