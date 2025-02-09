Nesine 3. Lig'de 19. Haftanın Özeti
Futbolda Nesine 3. Lig 19. hafta maçları tamamlandı. Bu hafta alınan sonuçlar, ligdeki takımların kaderini bir kez daha belirledi.
Gruplardaki Liderler
Ligdeki 1. Grup'ta Bursaspor, 2. Grup'ta Balıkesirspor, 3. Grup'ta 52 Orduspor liderliğini korurken, 4. Grup'ta ise Mardin 1969 liderliğe yükseldi.
Puan Durumu
19. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şu şekilde:
1. Grup
1. Bursaspor: 39 Puan
2. Karşıyaka: 38 Puan
3. Düzce Cam Düzcespor: 36 Puan
4. Belediye Kütahyaspor: 33 Puan
5. Silifke Belediye Spor: 31 Puan
6. Anadolu Üniversitesi: 31 Puan
7. Muş Spor Kulübü: 30 Puan
8. Bornova 1877 Sportif Yatırımlar A.Ş.: 26 Puan
9. HG Hospital Kahramanmaraş Spor: 25 Puan
10. Artvin Hopaspor: 22 Puan
11. Kırşehir Futbol Spor Kulübü: 20 Puan
12. Tokat Belediye Plevne Spor: 20 Puan
13. 23 Elazığ Futbol Kulübü: 19 Puan
14. Kuşadasıspor: 13 Puan
15. Kemerkent Bulvarspor: 16 Puan
16. Ergene Velimeşe Spor: 10 Puan
2. Grup
1. Balıkesirspor: 39 Puan
2. Muğlaspor Kulübü: 36 Puan
3. Yurt Et Amasyaspor FK: 34 Puan
4. Silivrispor: 33 Puan
5. Etimesgut Belediyespor: 28 Puan
6. Fatsa Belediyespor: 27 Puan
7. Uşak Spor A.Ş.: 28 Puan
8. Etni Gübre Mazıdağı Fosfat Spor: 27 Puan
9. Smart Holding A.Ş. Çayeli Spor: 23 Puan
10. Onuksports Kelkit Hürriyet Spor Kulübü: 24 Puan
11. Tire 2021 Futbol Kulübü: 22 Puan
12. İnegöl Kafkas Spor Kulübü: 18 Puan
13. T. Metal 1963 Spor: 10 Puan
14. Nevşehir Belediye Spor: 11 Puan
15. Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri A.Ş.: 30 Puan
16. Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş.: 32 Puan
3. Grup
1. 52 Orduspor FK: 41 Puan
2. Küçükçekmece Sinop Spor Kulübü: 39 Puan
3. Ayvalıkgücü Belediyespor: 38 Puan
4. Aliağa Futbol A.Ş.: 35 Puan
5. Çorlu Spor: 29 Puan
6. Pazarspor: 27 Puan
7. Osmaniyespor Futbol Kulübü: 25 Puan
8. Yozgat Belediyesi Bozok Spor: 26 Puan
9. Karabük İdmanyurdu Spor: 25 Puan
10. Çankaya Spor Kulübü: 24 Puan
11. Alanya 1221 Futbol Spor Kulübü: 27 Puan
12. Bayburt Özel İdare Spor: 25 Puan
13. Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor: 25 Puan
14. 1923 Mustafakemalpaşa Spor: 16 Puan
15. 10 Numara Sportif Efelers 09 Spor Futbol Kulübü: 22 Puan
16. Viranşehir Belediye Spor: 20 Puan
4. Grup
1. Mardin 1969 Spor: 43 Puan
2. Orduspor 1967 A.Ş.: 33 Puan
3. Sebat Gençlik Spor: 34 Puan
4. Zonguldak Spor: 37 Puan
5. Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklal Spor: 36 Puan
6. Kolibri Ağrı 1970 Spor Kulübü: 30 Puan
7. Kırıkkale FK Spor Kulübü: 26 Puan
8. Bursa Nilüfer Futbol Spor Kulübü: 27 Puan
9. İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş.: 23 Puan
10. Solwie Enerji Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü: 28 Puan
11. Polatlı 1926 Spor Kulübü: 12 Puan
12. Niğde Belediyesi Spor: 17 Puan
13. Edirnespor: 12 Puan
14. 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar A.Ş.: 17 Puan
15. Büyükçekmece Tepecik Spor A.Ş.: 35 Puan
16. Denizlispor: 10 Puan (not: Denizlispor'a 6 puan silme cezası verilmiştir.)