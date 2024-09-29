Nesine 3. Lig 4. Hafta Müsabaka Sonuçları

Nesine 3. Lig 4. Hafta Tamamlandı
Nesine 3. Lig'de 4. hafta heyecan dolu karşılaşmalarla sona erdi. İşte günün önemli maç sonuçları:
1. Grup Sonuçları
- Elazığ FK - Düzce Cam Düzcespor: 0-0
- Artvin Hopaspor - Karşıyaka: 0-3
- Silifke Belediyespor - Kahramanmaraşspor: 3-1
- Kırşehir FK - Ergene Velimeşespor: 0-0
- Kemerkent Bulvarspor - Tokat Belediye Plevnespor: 0-0
- Kuşadasıspor - Bornova 1877: 2-3
- Belediye Kütahyaspor - Anadolu Üniversitesi: 2-1
- Bursaspor - Muşspor: 0-0
2. Grup Sonuçları
- Fatsa Belediyespor - Adıyaman FK: 1-3
- Onuksports Kelkit Hürriyetspor - Beykoz İshaklıspor: 0-2
- Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor - Smart Holding AŞ Çayelispor: 1-1
- Amasyaspor - Tire 2021 FK: 1-1
- Türk Metal 1963 Spor - İnegöl Kafkasspor: 2-0
- Uşakspor - Nevşehir Belediyespor: 3-0
- Muğlaspor - Etimesgut Belediyespor: 0-0
- Silivrispor - Balıkesirspor: 1-2
3. Grup Sonuçları
- Pazarspor - Viranşehir Belediyespor: 5-0
- Osmaniyespor - Yozgat Belediyesi Bozokspor: 3-0
- Çorluspor 1947 - Alvalıkgücü Belediyespor: 0-2
- Karabük İdmanyurdu - Bayburt Özel İdarespor: 0-0
- 52 Orduspor FK - 1923 Mustafakemalpaşaspor: 0-1
4. Grup Sonuçları
- Kolibri Ağrı 1970 - Sebat Gençlikspor: 0-1
- Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor - Zonguldakspor: 1-1
- Erciyes 38 Futbol - Denizlispor: 2-2
- Edirnespor - Kırıkkale FK: 2-1
- İzmir Çoruhlu FK - Niğde Belediyespor: 2-2
Tüm takımları tebrik ediyor, önümüzdeki haftalarda başarılar diliyoruz.