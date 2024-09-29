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Nesine 3. Lig 4. Hafta Müsabaka Sonuçları

Nesine 3. Lig'de 4. haftanın önemli maç sonuçları açıklandı. İşte tüm detaylar!

Yayın Tarihi: 29.09.2024 21:58
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 21:58
Nesine 3. Lig 4. Hafta Müsabaka Sonuçları

Nesine 3. Lig 4. Hafta Tamamlandı

Nesine 3. Lig'de 4. hafta heyecan dolu karşılaşmalarla sona erdi. İşte günün önemli maç sonuçları:

1. Grup Sonuçları

  • Elazığ FK - Düzce Cam Düzcespor: 0-0
  • Artvin Hopaspor - Karşıyaka: 0-3
  • Silifke Belediyespor - Kahramanmaraşspor: 3-1
  • Kırşehir FK - Ergene Velimeşespor: 0-0
  • Kemerkent Bulvarspor - Tokat Belediye Plevnespor: 0-0
  • Kuşadasıspor - Bornova 1877: 2-3
  • Belediye Kütahyaspor - Anadolu Üniversitesi: 2-1
  • Bursaspor - Muşspor: 0-0

2. Grup Sonuçları

  • Fatsa Belediyespor - Adıyaman FK: 1-3
  • Onuksports Kelkit Hürriyetspor - Beykoz İshaklıspor: 0-2
  • Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor - Smart Holding AŞ Çayelispor: 1-1
  • Amasyaspor - Tire 2021 FK: 1-1
  • Türk Metal 1963 Spor - İnegöl Kafkasspor: 2-0
  • Uşakspor - Nevşehir Belediyespor: 3-0
  • Muğlaspor - Etimesgut Belediyespor: 0-0
  • Silivrispor - Balıkesirspor: 1-2

3. Grup Sonuçları

  • Pazarspor - Viranşehir Belediyespor: 5-0
  • Osmaniyespor - Yozgat Belediyesi Bozokspor: 3-0
  • Çorluspor 1947 - Alvalıkgücü Belediyespor: 0-2
  • Karabük İdmanyurdu - Bayburt Özel İdarespor: 0-0
  • 52 Orduspor FK - 1923 Mustafakemalpaşaspor: 0-1

4. Grup Sonuçları

  • Kolibri Ağrı 1970 - Sebat Gençlikspor: 0-1
  • Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor - Zonguldakspor: 1-1
  • Erciyes 38 Futbol - Denizlispor: 2-2
  • Edirnespor - Kırıkkale FK: 2-1
  • İzmir Çoruhlu FK - Niğde Belediyespor: 2-2

Tüm takımları tebrik ediyor, önümüzdeki haftalarda başarılar diliyoruz.

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