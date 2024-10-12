Nesine 3. Lig: AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor 4-0 Galip Geldi

Nesine 3. Lig Haftasına Damga Vuran Maç

Futbol severlerin beklediği 6. hafta, Nesine 3. Lig'de oynanan önemli bir maçla başladı.

Kahramanmaraş İstiklalspor’un Üstün Performansı

4. Grup'ta mücadele eden AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor, 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar takımıyla Kırıkhan İlçe Stadı’nda karşı karşıya geldi. Maç, ev sahiplerinin etkileyici başlangıcıyla şekillendi.

Goller ve Maçın Özeti

İlk yarıda 36. ve 42. dakikalarında Ali Han Tunçer ile 40. dakikada Uğur Mustafa Türk’ün attığı gollerle 3-0'lık bir üstünlük yakalayan Kahramanmaraş İstiklalspor, soyunma odasına bu skorla gitti. İkinci yarıda ise 64. dakikada tekrar Ali Han Tunçer'in etkileyici performansıyla gelen gol, maçı 4-0’a taşıdı.

Sonuç

AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor, bu galibiyetle ligdeki iddiasını güçlendirmiş oldu.