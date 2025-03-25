Nesine 3. Lig'de 26. Hafta Maçları Yarın Oynanacak

Nesine 3. Lig'de 26. hafta karşılaşmaları yarın gerçekleşecek. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligdeki tüm maçlar saat 14:00'te başlayacak.

1. Grup karşılaşmaları şöyle gerçekleşecek:

Tokat Belediye Plevnespor-Ergene Velimeşespor (Gaziosmanpaşa)

Düzce Cam Düzcespor-Muşspor (Dmall Düzce Şehir)

Karşıyaka-Anadolu Üniversitesi (Alsancak Mustafa Denizli)

Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-HG Hospital Kahramanmaraşspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

Artvin Hopaspor-Silifke Belediyespor (Arhavi İlçe)

23 Elazığ FK-Belediye Kütahyaspor (Elazığ Doğukent)

Kemerkent Bulvarspor-Bursaspor (Bulvar Mimar Kubilay Köse)

Kuşadasıspor-Kırşehir Futbol SK (Kuşadası Özer Türk)

2. Grup maçları da merakla bekleniyor:

Balıkesirspor-Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri (Balıkesir Atatürk)

Etimesgutspor-Nevşehir Belediyespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

Smart Holding AŞ Çayelispor-İnegöl Kafkasspor (Çayeli İlçe)

Yurt Et Amasyaspor-T. Metal 1963 Spor (12 Haziran)

Muğlaspor-Fatsa Belediyespor (Muğla Atatürk)

Silivrispor-Uşakspor (Silivri Müjdat Gürsu)

Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Onuksports Kelkit Hürriyetspor (Mardin 21 Kasım)

3. Grup karşılaşmaları da dikkat çekiyor:

Ayvalıkgücü Belediyespor-Küçükçekmece Sinopspor (Ayvalık Hüsnü Uğural)

1923 Mustafakemalpaşaspor-10 Numara Sportif Efeler 09 Spor (Mustafa Kemalpaşa İlçe)

Yozgat Belediyesi Bozokspor-Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor (Sorgun İlçe)

Bayburt Özel İdarespor-Viranşehir Belediyespor (Bayburt Genç Osman)

Osmaniyespor-Pazarspor (7 Ocak)

52 Orduspor-Aliağa Futbol AŞ (Yeni Ordu)

Çorluspor 1947-Çankayaspor (General Basri Saran)

Karabük İdmanyurduspor-Alanya 1221 (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

4. Grup maçları da seyirciyi heyecanlandıracak:

7 Eylül Turgutlu 1984-Denizlispor (Turgutlu Yeni Şehir)

Sebat Gençlikspor-Mardin 1969 (Ortahisar Yavuz Selim)

Zonguldakspor-Orduspor 1967 (Karaelmas K. Köksal)

Kırıkkale FK-Niğde Belediyesispor (Başpınar)

Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor-İzmir Çoruhlu FK (Merkez 1 Nolu Sentetik Çim Saha)

Kolibri Ağrı 1970 SK-Bursa Nilüferspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

Büyükçekmece Tepecikspor-Polatlı 1926 (Tepecik Şenol Güneş)

Edirnespor-Solwie Enerji Erciyes 38 (Tunca Futbol Sahası)

Tüm futbolseverlere keyifli bir hafta dileklerimizle!