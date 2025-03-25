Nesine 3. Lig'de 26. Hafta Maçları Yarın Oynanacak

Nesine 3. Lig'de 26. hafta karşılaşmaları yarın saat 14:00'te başlayacak. İşte maç programı.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 11:06
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 11:06
Nesine 3. Lig'de 26. Hafta Maçları Yarın Oynanacak

Nesine 3. Lig'de 26. hafta karşılaşmaları yarın gerçekleşecek. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligdeki tüm maçlar saat 14:00'te başlayacak.

1. Grup karşılaşmaları şöyle gerçekleşecek:

  • Tokat Belediye Plevnespor-Ergene Velimeşespor (Gaziosmanpaşa)
  • Düzce Cam Düzcespor-Muşspor (Dmall Düzce Şehir)
  • Karşıyaka-Anadolu Üniversitesi (Alsancak Mustafa Denizli)
  • Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-HG Hospital Kahramanmaraşspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
  • Artvin Hopaspor-Silifke Belediyespor (Arhavi İlçe)
  • 23 Elazığ FK-Belediye Kütahyaspor (Elazığ Doğukent)
  • Kemerkent Bulvarspor-Bursaspor (Bulvar Mimar Kubilay Köse)
  • Kuşadasıspor-Kırşehir Futbol SK (Kuşadası Özer Türk)

2. Grup maçları da merakla bekleniyor:

  • Balıkesirspor-Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri (Balıkesir Atatürk)
  • Etimesgutspor-Nevşehir Belediyespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
  • Smart Holding AŞ Çayelispor-İnegöl Kafkasspor (Çayeli İlçe)
  • Yurt Et Amasyaspor-T. Metal 1963 Spor (12 Haziran)
  • Muğlaspor-Fatsa Belediyespor (Muğla Atatürk)
  • Silivrispor-Uşakspor (Silivri Müjdat Gürsu)
  • Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Onuksports Kelkit Hürriyetspor (Mardin 21 Kasım)

3. Grup karşılaşmaları da dikkat çekiyor:

  • Ayvalıkgücü Belediyespor-Küçükçekmece Sinopspor (Ayvalık Hüsnü Uğural)
  • 1923 Mustafakemalpaşaspor-10 Numara Sportif Efeler 09 Spor (Mustafa Kemalpaşa İlçe)
  • Yozgat Belediyesi Bozokspor-Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor (Sorgun İlçe)
  • Bayburt Özel İdarespor-Viranşehir Belediyespor (Bayburt Genç Osman)
  • Osmaniyespor-Pazarspor (7 Ocak)
  • 52 Orduspor-Aliağa Futbol AŞ (Yeni Ordu)
  • Çorluspor 1947-Çankayaspor (General Basri Saran)
  • Karabük İdmanyurduspor-Alanya 1221 (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

4. Grup maçları da seyirciyi heyecanlandıracak:

  • 7 Eylül Turgutlu 1984-Denizlispor (Turgutlu Yeni Şehir)
  • Sebat Gençlikspor-Mardin 1969 (Ortahisar Yavuz Selim)
  • Zonguldakspor-Orduspor 1967 (Karaelmas K. Köksal)
  • Kırıkkale FK-Niğde Belediyesispor (Başpınar)
  • Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor-İzmir Çoruhlu FK (Merkez 1 Nolu Sentetik Çim Saha)
  • Kolibri Ağrı 1970 SK-Bursa Nilüferspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)
  • Büyükçekmece Tepecikspor-Polatlı 1926 (Tepecik Şenol Güneş)
  • Edirnespor-Solwie Enerji Erciyes 38 (Tunca Futbol Sahası)

Tüm futbolseverlere keyifli bir hafta dileklerimizle!

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