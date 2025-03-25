Nesine 3. Lig'de 26. Hafta Maçları Yarın Oynanacak

Nesine 3. Lig'de 26. hafta karşılaşmaları yarın gerçekleşecek. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligdeki tüm maçlar saat 14:00'te başlayacak.
1. Grup karşılaşmaları şöyle gerçekleşecek:
- Tokat Belediye Plevnespor-Ergene Velimeşespor (Gaziosmanpaşa)
- Düzce Cam Düzcespor-Muşspor (Dmall Düzce Şehir)
- Karşıyaka-Anadolu Üniversitesi (Alsancak Mustafa Denizli)
- Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-HG Hospital Kahramanmaraşspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
- Artvin Hopaspor-Silifke Belediyespor (Arhavi İlçe)
- 23 Elazığ FK-Belediye Kütahyaspor (Elazığ Doğukent)
- Kemerkent Bulvarspor-Bursaspor (Bulvar Mimar Kubilay Köse)
- Kuşadasıspor-Kırşehir Futbol SK (Kuşadası Özer Türk)
2. Grup maçları da merakla bekleniyor:
- Balıkesirspor-Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri (Balıkesir Atatürk)
- Etimesgutspor-Nevşehir Belediyespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
- Smart Holding AŞ Çayelispor-İnegöl Kafkasspor (Çayeli İlçe)
- Yurt Et Amasyaspor-T. Metal 1963 Spor (12 Haziran)
- Muğlaspor-Fatsa Belediyespor (Muğla Atatürk)
- Silivrispor-Uşakspor (Silivri Müjdat Gürsu)
- Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Onuksports Kelkit Hürriyetspor (Mardin 21 Kasım)
3. Grup karşılaşmaları da dikkat çekiyor:
- Ayvalıkgücü Belediyespor-Küçükçekmece Sinopspor (Ayvalık Hüsnü Uğural)
- 1923 Mustafakemalpaşaspor-10 Numara Sportif Efeler 09 Spor (Mustafa Kemalpaşa İlçe)
- Yozgat Belediyesi Bozokspor-Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor (Sorgun İlçe)
- Bayburt Özel İdarespor-Viranşehir Belediyespor (Bayburt Genç Osman)
- Osmaniyespor-Pazarspor (7 Ocak)
- 52 Orduspor-Aliağa Futbol AŞ (Yeni Ordu)
- Çorluspor 1947-Çankayaspor (General Basri Saran)
- Karabük İdmanyurduspor-Alanya 1221 (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
4. Grup maçları da seyirciyi heyecanlandıracak:
- 7 Eylül Turgutlu 1984-Denizlispor (Turgutlu Yeni Şehir)
- Sebat Gençlikspor-Mardin 1969 (Ortahisar Yavuz Selim)
- Zonguldakspor-Orduspor 1967 (Karaelmas K. Köksal)
- Kırıkkale FK-Niğde Belediyesispor (Başpınar)
- Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor-İzmir Çoruhlu FK (Merkez 1 Nolu Sentetik Çim Saha)
- Kolibri Ağrı 1970 SK-Bursa Nilüferspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)
- Büyükçekmece Tepecikspor-Polatlı 1926 (Tepecik Şenol Güneş)
- Edirnespor-Solwie Enerji Erciyes 38 (Tunca Futbol Sahası)
Tüm futbolseverlere keyifli bir hafta dileklerimizle!